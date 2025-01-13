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В 52 сервисных центрах МВД начинается тестирование обновленной версии е-записи

19:42, 13 января 2025
Обновленная система е-записи заработает уже 14 января.
В 52 сервисных центрах МВД начинается тестирование обновленной версии е-записи
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С 14 января тестирование обновленной системы е-записи вводится еще в 52 сервисных центрах МВД. Она уже работает в сервисном центре МВД в Броварах. Об этом сообщил Главный сервисный центр МВД.

Обновленная тестовая онлайн-запись будет открыта на все услуги, доступные начиная с 4 февраля 2025 года.

Соответственно, чтобы не останавливать процесс обслуживания граждан, будут параллельно работать 2 системы е-записи:

– В сервисных центрах МВД, где еще не ввели тестирование, будет работать предварительная система е-записи.

- В сервисных центрах МВД, где вводится обновленная тестовая система е-записи, регистрация происходит:

  • для получения услуг до 1 февраля – в предварительную систему е-запись;
  • для получения услуг после 4 февраля – в тестовую систему е-запись.

Ранее сообщалось, что функционал электронной очереди в сервисных центрах МВД будет существенно усовершенствован. 

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МВД сервисный центр МВД

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