В 52 сервисных центрах МВД начинается тестирование обновленной версии е-записи

С 14 января тестирование обновленной системы е-записи вводится еще в 52 сервисных центрах МВД. Она уже работает в сервисном центре МВД в Броварах. Об этом сообщил Главный сервисный центр МВД.
Обновленная тестовая онлайн-запись будет открыта на все услуги, доступные начиная с 4 февраля 2025 года.
Соответственно, чтобы не останавливать процесс обслуживания граждан, будут параллельно работать 2 системы е-записи:
– В сервисных центрах МВД, где еще не ввели тестирование, будет работать предварительная система е-записи.
- В сервисных центрах МВД, где вводится обновленная тестовая система е-записи, регистрация происходит:
Ранее сообщалось, что функционал электронной очереди в сервисных центрах МВД будет существенно усовершенствован.
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