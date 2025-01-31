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З 1 лютого банки запровадять ліміти у 150 тис грн на грошові перекази — кого торкнеться

18:12, 31 січня 2025
Ліміти на переказ коштів введуть для клієнтів, які не мають підтверджених доходів.
З 1 лютого банки запровадять ліміти у 150 тис грн на грошові перекази — кого торкнеться
Фото: nta.ua
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З 1 лютого українські банки будуть встановлювати ліміти на грошові перекази у розмірі 150 тисяч грн на місяць на вихідні платежі за реквізитами IBAN.

Обмеження торкнеться не всіх клієнтів, а лише тих, хто не має документального підтвердження доходів. Щодо таких осіб банки встановлюватимуть три групи ризику: «високий», «середній» та низький».

Згідно з Меморандумом, який підписали банки 10 січня 2024 року, для клієнтів «високої» групи ризику встановлено ліміт на перекази у 50 тис. грн. Для клієнтів «середньої» і «низької» групи запроваджують поетапне обмеження:

з 1 лютого – у сумі до 150 тис. грн на місяць;

з 1 червня – у сумі до 100 тис. грн на місяць.

Клієнти, які планують здійснювати перекази понад встановлений ліміт на місяць, зобов’язані надати документальне підтвердження доходів.

Після документального підтвердження доходів банки будуть встановлювати чи скасовувати ліміти на операції відповідно до фінансової спроможності таких клієнтів, зокрема через контроль сум надходжень на рахунки.

Проте ліміти не діятимуть для клієнтів, які мають підтверджені джерела доходів, зокрема власників зарплатних карток, а також волонтерів.

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