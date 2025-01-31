Доплата до 3250 гривень до пенсії — хто зможе отримати

Доплати до пенсії надаються пенсіонерам, які отримують дуже маленьку пенсію та проживають у регіонах з активними або потенційними бойовими діями.

Всесвітня продовольча програма (ВПП) ООН спільно з Міністерством соціальної політики України продовжують надавати фінансову допомогу літнім людям та особам з інвалідністю, які проживають у регіонах з активними або потенційними бойовими діями. Про це пише видання "На пенсії".

Допомога надається пенсіонерам, чий розмір пенсії не перевищує 3250 гривень. Подавати заяви до Пенсійного фонду чи ООН не потрібно – список отримувачів формується автоматично на основі наявних у Пенсійному фонді даних.

Виплата додаткової грошової допомоги здійснюється пенсіонерам, які проживають у таких областях:

Дніпропетровській;

Донецькій;

Запорізькій;

Луганській;

Миколаївській;

Сумський;

Харківській;

Херсонській;

Чернігівській

Ці території визначені згідно з наказом Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Виплати надходять щомісячно на банківські картки або через відділення Укрпошти. Наразі таку допомогу отримують близько 360 тисяч пенсіонерів, а загальна сума щомісячних виплат становить 160 мільйонів гривень.

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