Контроль за продажем пам’ятних монет і банкнот — НБУ запроваджує верифікацію користувачів

Інтернет-магазин нумізматичної продукції Національного банку України запроваджує верифікацію користувачів.

Фото: bank.gov.ua

Інтернет-магазин нумізматичної продукції Національного банку України з 3 лютого запроваджує верифікацію користувачів через Систему BankID. Про це повідомляє НБУ.

Зареєстровані користувачі, які вже мають обліковий запис (акаунт) на сайті інтернет-магазину, отримають відповідне повідомлення на електронну адресу, зазначену ними під час реєстрації. Після цього їм буде доступна процедура верифікації.

Нові користувачі, які реєструватимуться на сайті інтернет-магазину з 3 лютого, матимуть можливість пройти ідентифікацію та верифікацію особи з використанням Системи BankID НБУ одразу під час реєстрації.

Як пройти верифікацію через Систему BankID НБУ?

Для успішної верифікації користувача через Систему BankID НБУ потрібно здійснити такі кроки:

натиснути на позначку з логотипом «BankID НБУ», відображену на екрані користувача під час входу в особистий кабінет інтернет-магазину;

після переспрямування на сторінку Системи BankID НБУ обрати зі списку один із банків України, де користувач вже має відкритий рахунок;

пройти багатофакторну автентифікацію на стороні обраного банку;

надати банку згоду на передачу персональних даних.

Після проходження процедури верифікації користувач буде проінформований про її результат в особистому кабінеті.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.