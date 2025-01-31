Контроль за продажем пам’ятних монет і банкнот — НБУ запроваджує верифікацію користувачів

Інтернет-магазин нумізматичної продукції Національного банку України з 3 лютого запроваджує верифікацію користувачів через Систему BankID. Про це повідомляє НБУ.
Зареєстровані користувачі, які вже мають обліковий запис (акаунт) на сайті інтернет-магазину, отримають відповідне повідомлення на електронну адресу, зазначену ними під час реєстрації. Після цього їм буде доступна процедура верифікації.
Нові користувачі, які реєструватимуться на сайті інтернет-магазину з 3 лютого, матимуть можливість пройти ідентифікацію та верифікацію особи з використанням Системи BankID НБУ одразу під час реєстрації.
Як пройти верифікацію через Систему BankID НБУ?
Для успішної верифікації користувача через Систему BankID НБУ потрібно здійснити такі кроки:
Після проходження процедури верифікації користувач буде проінформований про її результат в особистому кабінеті.
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