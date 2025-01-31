Практика судів
  1. В Україні

Контроль за продажем пам’ятних монет і банкнот — НБУ запроваджує верифікацію користувачів

15:10, 31 січня 2025
Інтернет-магазин нумізматичної продукції Національного банку України запроваджує верифікацію користувачів.
Контроль за продажем пам’ятних монет і банкнот — НБУ запроваджує верифікацію користувачів
Фото: bank.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Інтернет-магазин нумізматичної продукції Національного банку України з 3 лютого запроваджує верифікацію користувачів через Систему BankID. Про це повідомляє НБУ.

Зареєстровані користувачі, які вже мають обліковий запис (акаунт) на сайті інтернет-магазину, отримають відповідне повідомлення на електронну адресу, зазначену ними під час реєстрації. Після цього їм буде доступна процедура верифікації.

Нові користувачі, які реєструватимуться на сайті інтернет-магазину з 3 лютого, матимуть можливість пройти ідентифікацію та верифікацію особи з використанням Системи BankID НБУ одразу під час реєстрації.

Як пройти верифікацію через Систему BankID НБУ?

Для успішної верифікації користувача через Систему BankID НБУ потрібно здійснити такі кроки:

  • натиснути на позначку з логотипом «BankID НБУ», відображену на екрані користувача під час входу в особистий кабінет інтернет-магазину; 
  • після переспрямування на сторінку Системи BankID НБУ обрати зі списку один із банків України, де користувач вже має відкритий рахунок;
  • пройти багатофакторну автентифікацію на стороні обраного банку; 
  • надати банку згоду на передачу персональних даних.

Після проходження процедури верифікації користувач буде проінформований про її результат в особистому кабінеті.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші НБУ Нацбанк

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд пояснив, чи має в ордері адвоката зазначатися номер кримінального провадження і процесуальний статус підзахисного

Верховний Суд скасував ухвалу апеляційного суду, який повернув адвокату скаргу, бо в ордері не було посилання на те, у якому саме кримінальному провадженні адвокат має повноваження, і на процесуальний статус особи, якій надається правова допомога.

Громадська організація, яка відповідає за «фактчекінг» постів у Facebook українських користувачів, отримувала фінансування від USAID

Перевірками постів у Facebook на предмет недостовірності контенту займається організація, яка отримує кошти від Агентства США з міжнародного розвитку USAID.

Співбесіди з кандидатами на посади суддів апеляційних судів розпочнуться у травні — ВККС

Для ефективного проведення співбесід ВККС попросила міжнародних партнерів підтримати як Комісію, так і Громадську раду доброчесності.

Уряд затвердив нові критерії направлення на проведення оцінювання повсякденного функціонування особи

Встановлено нові критерії, коли особа направляється лікуючим лікарем або головою військово-лікарської, медичної (військово-лікарської), лікарсько-експертної комісії на огляд до експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи.

Кабмін змінив перелік документів, якими підтверджують право на відстрочку особи з інвалідністю і тимчасово непридатні

Уряд вніс зміни до порядку призову стосовно документів, що підтверджують право на відстрочку для осіб з інвалідністю і тимчасово непридатних

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Мороз
    Андрій Мороз
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду
  • Наталя Стрельнікова
    Наталя Стрельнікова
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Олег Первомайський
    Олег Первомайський
    суддя Конституційного Суду України