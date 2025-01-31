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Контроль за продажей памятных монет и банкнот — НБУ вводит верификацию пользователей

15:10, 31 января 2025
Интернет-магазин нумизматической продукции Национального банка вводит верификацию пользователей.
Контроль за продажей памятных монет и банкнот — НБУ вводит верификацию пользователей
Фото: bank.gov.ua
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Интернет-магазин нумизматической продукции Национального банка Украины с 3 февраля вводит верификацию пользователей через Систему BankID. Об этом сообщает НБУ.

Зарегистрированные пользователи, уже имеющие учетную запись (аккаунт) на сайте интернет-магазина, получат соответствующее сообщение на электронный адрес, указанный ими при регистрации. После этого им будет доступна процедура верификации.

Новые пользователи, которые будут регистрироваться на сайте интернет-магазина с 3 февраля, смогут пройти идентификацию и верификацию лица с использованием Системы BankID НБУ сразу во время регистрации.

Как пройти верификацию через систему BankID НБУ?

Для успешной верификации пользователя через Систему BankID НБУ нужно предпринять следующие шаги:

  • нажать на отметку с логотипом BankID НБУ, отображенную на экране пользователя при входе в личный кабинет интернет-магазина;
  • после перенаправления на страницу Системы BankID НБУ выбрать из списка один из банков Украины, где у пользователя уже есть открытый счет;
  • пройти многофакторную аутентификацию на стороне избранного банка;
  • предоставить банку согласие на передачу персональных данных.

После прохождения процедуры верификации пользователь будет проинформирован о ее результате в личном кабинете.

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