Контроль за продажей памятных монет и банкнот — НБУ вводит верификацию пользователей

Интернет-магазин нумизматической продукции Национального банка Украины с 3 февраля вводит верификацию пользователей через Систему BankID. Об этом сообщает НБУ.
Зарегистрированные пользователи, уже имеющие учетную запись (аккаунт) на сайте интернет-магазина, получат соответствующее сообщение на электронный адрес, указанный ими при регистрации. После этого им будет доступна процедура верификации.
Новые пользователи, которые будут регистрироваться на сайте интернет-магазина с 3 февраля, смогут пройти идентификацию и верификацию лица с использованием Системы BankID НБУ сразу во время регистрации.
Как пройти верификацию через систему BankID НБУ?
Для успешной верификации пользователя через Систему BankID НБУ нужно предпринять следующие шаги:
После прохождения процедуры верификации пользователь будет проинформирован о ее результате в личном кабинете.
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