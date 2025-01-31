Контроль за продажей памятных монет и банкнот — НБУ вводит верификацию пользователей

Интернет-магазин нумизматической продукции Национального банка вводит верификацию пользователей.

Фото: bank.gov.ua

Интернет-магазин нумизматической продукции Национального банка Украины с 3 февраля вводит верификацию пользователей через Систему BankID. Об этом сообщает НБУ.

Зарегистрированные пользователи, уже имеющие учетную запись (аккаунт) на сайте интернет-магазина, получат соответствующее сообщение на электронный адрес, указанный ими при регистрации. После этого им будет доступна процедура верификации.

Новые пользователи, которые будут регистрироваться на сайте интернет-магазина с 3 февраля, смогут пройти идентификацию и верификацию лица с использованием Системы BankID НБУ сразу во время регистрации.

Как пройти верификацию через систему BankID НБУ?

Для успешной верификации пользователя через Систему BankID НБУ нужно предпринять следующие шаги:

нажать на отметку с логотипом BankID НБУ, отображенную на экране пользователя при входе в личный кабинет интернет-магазина;

после перенаправления на страницу Системы BankID НБУ выбрать из списка один из банков Украины, где у пользователя уже есть открытый счет;

пройти многофакторную аутентификацию на стороне избранного банка;

предоставить банку согласие на передачу персональных данных.

После прохождения процедуры верификации пользователь будет проинформирован о ее результате в личном кабинете.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.