Мужчина хотел бежать за границу, но оказался в воинской части, а на авто его жены наложили арест — детали дела

Суд отказал в возвращении авто, на котором пытались незаконно покинуть страну.

Сотрудники СБУ 12 января при въезде в город Дубровице на Ровенщине остановили два транспортных средства Renault Latitude и Volkswagen Passat, по которым передвигались семь мужчин призывного возраста. Они проживают в разных регионах страны и, как выяснилось, хотели незаконно пересечь границу Украины с Беларусью, заплатив за это координатору каждый по 120 000 гривен. Об этом сообщает Ровенский апелляционный суд.

В конце концов, дальше речь пойдет о владелице иномарки Renault Latitude, которая находилась в тот день за рулем, а ее 38-летний мужчина был среди желающих пересечь границу и уклониться от призыва в украинское войско.

Неприятности у супругов из Луцка начались сразу после остановки транспортного средства спецназовцами. Мужчине в тот же день вручили повестку за мобилизацией и он уже проходит подготовку в одной из воинских частей, а 14 января местный суд удовлетворил ходатайство следователя о наложении ареста на автомобиль марки Renault Latitude.

Представитель владелицы арестованного автомобиля обжаловал определение следственного судьи суда первой инстанции в апелляционном порядке. Просил отменить определение по части наложения запрета пользования транспортным средством. В качестве аргумента для удовлетворения апелляционной жалобы привел позицию его доверительницы, которая хоть и знала о намерениях мужчины незаконно пересечь украинскую границу, отрицала и отказывала его от таких действий.

Против удовлетворения апелляционной жалобы выступил прокурор и отметил, что против владелицы арестованного автомобиля вызывает небезосновательные сомнения, поскольку она, зная о намерениях мужчины и других лиц, находившихся в ее транспортном средстве, незаконно пересечь границу и уклониться от призыва, согласилась лично их отвезти к указанному. места. Учитывая это, просил оставить обжалуемое постановление следователя судьи без изменений.

Ровенский апелляционный суд принял решение, которым оставил определение следователя судьи местного суда об удовлетворении ходатайства следователя о наложении ареста на автомобиль Renault Latitude в силе, а апелляционную жалобу — без удовлетворения.

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