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В Резерв+ запустили генерацию электронных направлений на ВВК

12:30, 31 января 2025
С 31 января украинцы могут создавать направление на ВЛК в Резерв+.
В Резерв+ запустили генерацию электронных направлений на ВВК
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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Кабмин ввел электронное направление на ВВК через Резерв+. Направление будет формироваться в электронном виде через реестр Оберег.

31 января заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко сообщила, что с сегодняшнего дня украинцы смогут создавать направление на ВВК в Резерв+.

«Сегодня мы запускаем в Резерв+ удобную генерацию электронных направлений в ВВК.

Больше никто не сможет сказать «у нас обед», «приходите через 2 недели» или «встаньте в очередь», - заявила она.

 

Также «Судебно-юридическая газета» сообщала, что Верховная Рада приняла законопроект 12066 о цифровой ВЛК, который позволит автоматически передавать данные медицинских осмотров о пригодности к военной службе в Реестр военнообязанных «Оберег».

Так, в статье 24-2 Основ законодательства о здравоохранении после вступления в силу закона будет предусмотрено исключение из действующего запрета передачи медицинских данных о пациентах. Медицинские данные смогут передавать в Реестр военнообязанных.

Добавим, Кабмин изменил перечень документов, подтверждающих право на отсрочку лица с инвалидностью и временно непригодных.

 

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ВВК Резерв+

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