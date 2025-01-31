В Резерв+ запустили генерацию электронных направлений на ВВК

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Кабмин ввел электронное направление на ВВК через Резерв+. Направление будет формироваться в электронном виде через реестр Оберег.
31 января заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко сообщила, что с сегодняшнего дня украинцы смогут создавать направление на ВВК в Резерв+.
«Сегодня мы запускаем в Резерв+ удобную генерацию электронных направлений в ВВК.
Больше никто не сможет сказать «у нас обед», «приходите через 2 недели» или «встаньте в очередь», - заявила она.
Также «Судебно-юридическая газета» сообщала, что Верховная Рада приняла законопроект 12066 о цифровой ВЛК, который позволит автоматически передавать данные медицинских осмотров о пригодности к военной службе в Реестр военнообязанных «Оберег».
Так, в статье 24-2 Основ законодательства о здравоохранении после вступления в силу закона будет предусмотрено исключение из действующего запрета передачи медицинских данных о пациентах. Медицинские данные смогут передавать в Реестр военнообязанных.
Добавим, Кабмин изменил перечень документов, подтверждающих право на отсрочку лица с инвалидностью и временно непригодных.
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