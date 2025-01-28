Кабмин ввел электронное направление на ВЛК через Резерв+

Военнообязанные смогут сами формировать запрос на ВЛК через Резерв+.

Кабмин 28 января внес изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации в части введения электронной формы направления на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра, формируемого средствами Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

Таким образом, направление будет формироваться в электронном виде через Реестр «Оберег».

Также предоставлена ​​возможность военнообязанным и резервистам получать электронное направление самостоятельно и добровольно путем формирования соответствующего запроса средствами электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста. То есть через Резерв+.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» сообщала, что Верховная Рада приняла законопроект 12066 о цифровой ВЛК, который позволит автоматически передавать данные медицинских осмотров о пригодности к военной службе в Реестр военнообязанных «Оберег».

Так, в статье 24-2 Основ законодательства о здравоохранении после вступления в силу закона будет предусмотрено исключение из действующего запрета передачи медицинских данных о пациентах. Медицинские данные смогут передавать в Реестр военнообязанных.

Автор: Наталя Мамченко

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