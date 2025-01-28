Минобороны тестирует облегченные бронежилеты и зимнюю одежду для женщин-военных

В Минобороны заявили об испытаниях облегченных бронежилетов и зимней одежды для женщин-военных.

Министерство обороны сообщает о тестировании облегченных бронежилетов и зимней одежды для женщин-военных.

В настоящее время проводятся военные испытания ветровлагозащитных зимних курток и штанов, а также тестируются облегченные бронежилеты. Параллельно проводится научно-исследовательская работа по требованиям к летно-техническому обмундированию, по результатам которой будут разработаны соответствующие технические спецификации.

Указывается, что к обсуждению всех разработок Минобороны привлекает Общественный антикоррупционный совет и профильные общественные организации, которые занимаются вопросами обеспечения военнослужащих.

Напомним, что в Минобороны запускают центры, которые будут реагировать на нужды освобожденных из плена военных.

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