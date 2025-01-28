Міноборони тестує полегшені бронежилети та зимовий одяг для жінок-військових

У Міноборони заявили про випробування полегшених бронежилетів та зимового одягу для жінок-військових.

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Міністерство оборони повідомляє про тестування полегшених бронежилетів та зимового одягу для жінок-військових.

Наразі проводяться військові випробування вітровологозахисних зимових курток і штанів, а також тестуються полегшені бронежилети. Паралельно проводиться науково-дослідна робота щодо вимог до льотно-технічного обмундирування, за результатами якої будуть розроблені відповідні технічні специфікації.

Вказується, що до обговорення всіх розробок Міноборони залучає Громадську антикорупційну раду та профільні громадські організації, які опікуються питаннями забезпечення військовослужбовиць.

Нагадаємо, що у Міноборони запускають центри, які реагуватимуть на потреби звільнених з полону військових.

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