Практика судів
  1. В Україні

Міноборони тестує полегшені бронежилети та зимовий одяг для жінок-військових

17:45, 28 січня 2025
У Міноборони заявили про випробування полегшених бронежилетів та зимового одягу для жінок-військових.
Міноборони тестує полегшені бронежилети та зимовий одяг для жінок-військових
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство оборони повідомляє про тестування полегшених бронежилетів та зимового одягу для жінок-військових.  

Наразі проводяться військові випробування вітровологозахисних зимових курток і штанів, а також тестуються полегшені бронежилети. Паралельно проводиться науково-дослідна робота щодо вимог до льотно-технічного обмундирування, за результатами якої будуть розроблені відповідні технічні специфікації.

Вказується, що до обговорення всіх розробок Міноборони залучає Громадську антикорупційну раду та профільні громадські організації, які опікуються питаннями забезпечення військовослужбовиць.

Нагадаємо, що у Міноборони запускають центри, які реагуватимуть на потреби звільнених з полону військових.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

військові Міноборони жінки

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Микита Потураєв запропонував обговорити створення аналогу USAID від ЄС на фоні призупинення грантів

Варто почати говорити про створення загальноєвропейської агенції на кшталт USAID – якщо, звичайно, європейські платники податків і уряди готові до фінансування масштабних проектів – голова Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.

Верховний Суд пояснив, що залучення особи до конфіденційного співробітництва є не окремим різновидом НСРД

Орган досудового розслідування сам визначає форми й способи організації конфіденційного співробітництва з урахуванням потреб слідства – Верховний Суд.

«Якщо у судді немає помічника або секретаря судового засідання – то це чомусь виключно його проблема, а не держави» — суддя Солом’янського райсуду Києва

Суддя столичного районного суду розповіла, як організаційні та кадрові проблеми відволікають суддів від здійснення правосуддя.

Заклики подаватися на конкурс у БЕБ до бізнесу не спрацювали – більшість кандидатів представляють НАБУ, прокуратуру, податкову та саме БЕБ

З 43 кандидатів на посаду директора Бюро економічної безпеки претендують 8 працівників НАБУ, 6 прокурорів, 5 працівників БЕБ та 7 податківців і митників, які працюють чи працювали у цих органах – представників бізнесу лише кілька.

Кабмін запровадив електронне направлення на ВЛК через Резерв+

Військовозобовʼязані зможуть самі формувати запит на ВЛК через Резерв+.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Богдан Драп'ятий
    Богдан Драп'ятий
    заступник Міністра внутрішніх справ України
  • Василь Бородій
    Василь Бородій
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Ігор Садовий
    Ігор Садовий
    заступник голови Запорізького окружного адміністративного суду
  • Віталій Мартинюк
    Віталій Мартинюк
    суддя Львівського окружного адміністративного суду