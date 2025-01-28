Кабмін звільнив заступника міністра оборони Дмитра Кліменкова, задовольнивши подання Рустема Умєрова

Раніше міністр оборони Рустем Умєров повідомив про провал роботи у сфері оборонних закупівель і заявив про звільнення Дмитра Кліменкова і Марини Безрукової.

Джерело фото: armyinform

28 січня Кабмін звільнив Дмитра Кліменкова з посади заступника Міністра оборони України.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Рустем Умєров зробив заяву стосовно його роботи.

«На жаль, за останні пів року замість своєчасного забезпечення армії боєприпасами ми отримали політичні ігри, «зливи» контрактів, «злив» інформації (правоохоронці обовʼязково ще перевірять ці факти), піар бездіяльності та невиконання КРІ підпорядкованим підприємством МОУ.

Закупівлі зброї, які повинні бути закритими під час воєнного стану та повномасштабної війни з росією, чомусь перетворилися на «Амазон», де кожен користувач інтернету може у реальному часі бачити, хто і що купує, в яких обсягах та у яких виробників. А масштаби цих закупівель, які були б принаймні співмірними з піаром у ЗМІ, наші захисники на фронті так і не відчули.

Тому я ухвалив рішення відсторонити всіх, хто провалив цю роботу:

Подаю до Кабміну подання на звільнення мого заступника — Дмитра Кліменкова.

Контракт із Мариною Безруковою Міністерство оборони не продовжує», зазначив Умєров.

Кліменкова було призначено у жовтні 2023 року.

Автор: Наталя Мамченко

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