Кабмин уволил заместителя министра обороны Дмитрия Клименкова, удовлетворив представление Рустема Умерова

Ранее министр обороны Рустем Умеров сообщил о провале работы в сфере оборонных закупок и заявил об увольнении Дмитрия Клименкова и Марины Безруковой.

Источник фото: armyinform

28 января Кабмин уволил Дмитрия Клименкова с должности заместителя Министра обороны Украины.

Напомним, ранее министр обороны Рустем Умеров сделал заявление по его работе.

«К сожалению, за последние полгода вместо своевременного обеспечения армии боеприпасами мы получили политические игры, «cливы» контрактов, «слив» информации (правоохранители обязательно еще проверят эти факты), пиар бездействия и невыполнение КПД подчиненным предприятием МОУ.

Закупки оружия, которые должны быть закрыты во время военного положения и полномасштабной войны с россией, почему-то превратились в «Амазон», где каждый пользователь интернета может в реальном времени видеть, кто и что покупает, в каких объемах и у каких производителей. А масштабы этих закупок, которые были бы, по крайней мере, соразмерны пиару в СМИ, наши защитники на фронте так и не почувствовали.

Поэтому я принял решение отстранить всех, кто провалил эту работу:

Подаю в Кабмин представление на увольнение моего заместителя – Дмитрия Клименкова.

Контракт с Мариной Безруковой Министерство обороны не продлевает», отметил Умеров.

Клименков был назначен в октябре 2023 года.

Автор: Наталя Мамченко

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