Мобилизированный хотел уволиться со службы по уходу за отцом, но часть проигнорировала рапорт — что решил суд

В суд обратился мужчина, который рассказал, что в воинской части не был рассмотрен по сути его рапорт на увольнение.

Во Львовской области мобилизованный выиграл суд в воинской части из-за игнорирования рапорта на увольнение. Решение по делу № 380/22502/24 обнародовал Львовский окружной административный суд.

В материалах дела указывается, что в суд обратился мобилизованный мужчина, который рассказал, что в воинской части не был рассмотрен по существу его рапорт на увольнение. Основанием для увольнения истец указал – уход за отцом с первой группой инвалидности.

Представитель воинской части подал в суд отзыв на исковое заявление, в котором выступил против удовлетворения иска и заявил, что истец не приобщил «никаких надлежащих доказательств отсутствия других членов семьи первой или второй степени родства, которые могут осуществлять уход за отцом».

Суд установил, что в сентябре 2024 года мужчина подал рапорт на увольнение с военной службы по семейным обстоятельствам, к которому приобщил ряд документов, в частности, о наличии у отца первой группы инвалидности. Представитель воинской части не принял решения после получения документов военного.

Ответчик не удовлетворил рапорт, поскольку считает, что истец не доказал основания для увольнения, а именно факта отсутствия других лиц, которые могут осуществить уход за отцом. Такие основания для обоснования причин оставления рапорта истца без реализации, суд считает ошибочными и необоснованными, поскольку истец обращался с рапортом о его увольнении с военной службы из пп. г п.2 ч.4 статьи 26 Закона №2232-XII в силу семейных обстоятельств в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за больным отцом инвалидом I группы, а потому доказательство отсутствия других лиц, которые могут осуществить уход, не является обязанностью истца», – говорится в решении суда.

Суд подчеркнул, что, получив рапорт военного, ответчик должен был его рассмотреть и сообщить о принятом решении. Однако этого представитель воинской части не сделал. Бездействие воинской части суд признал противоправным и обязал повторно рассмотреть рапорт с учетом выводов суда. Решение еще можно обжаловать.

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