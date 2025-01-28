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Мобілізований хотів звільнитись зі служби для догляду за батьком, але частина проігнорувала рапорт — що вирішив суд

15:20, 28 січня 2025
До суду звернувся чоловік, який розповів, що у військовій частині не розглянули по суті його рапорт на звільнення.
Мобілізований хотів звільнитись зі служби для догляду за батьком, але частина проігнорувала рапорт — що вирішив суд
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На Львівщині мобілізований виграв суд у військової частини через ігнорування рапорту на звільнення. Рішення у справі № 380/22502/24 оприлюднив Львівський окружного адміністративного суду.

У матеріалах справи вказується, що до суду звернувся мобілізований чоловік, який розповів, що у військовій частині не розглянули по суті його рапорт на звільнення. Підставою для звільнення позивач вказав – догляд за батьком із першою групою інвалідності.

Представник військової частини подав до суду відзив на позовну заяву, у якому виступив проти задоволення позову та заявив, що позивач не долучив «жодних належних доказів відсутності інших членів сім’ї першого чи другого ступеня споріднення, які можуть здійснювати догляд за батьком».

Суд встановив, що у вересні 2024 року чоловік подав рапорт на звільнення з військової служби за сімейними обставинами, до якого долучив низку документів, зокрема про наявність у батька першої групи інвалідності. Представник військової частини не прийняв жодного рішення після отримання документів військового.

«Відповідач не задовольнив рапорт, оскільки вважає, що позивач не довів підстави для звільнення, а саме факту відсутності інших осіб, що можуть здійснити догляд за батьком . Такі підстави для обґрунтування причин залишення рапорту позивача без реалізації, суд вважає помилковими і необґрунтованими, позаяк позивач звертався з рапортом щодо його звільнення з військової служби на підставі пп. г п.2 ч.4 статті 26 Закону №2232-XII через сімейні обставини у зв’язку з необхідністю здійснення постійного догляду за хворим батьком інвалідом І групи, а тому доведення відсутності інших осіб, що можуть здійснити догляд, не є обов’язком позивача», – йдеться у рішенні суду.

Суд підкреслив, що, отримавши рапорт військового, відповідач мав його розглянути та повідомити про прийняте рішення. Однак цього представник військової частини не зробив. Бездіяльність військової частини суд визнав протиправною та зобов’язав повторно розглянути рапорт із врахуванням висновків суду. Рішення ще можна оскаржити.

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суд судова практика ТЦК мобілізація військова служба Львівський окружний адміністративний суд

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