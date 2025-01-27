У Міноборони запускають центри, які реагуватимуть на потреби звільнених з полону військових

Міноборони визначило резервні центри для допомоги звільненим із полону військовим.

Міністерство оборони України визначило два резервні центри, на базі яких надаватиметься комплексна підтримка звільненим з полону військовим. Відповідне рішення ухвалили на виконання закону про соціальний захист військовослужбовців.

Зокрема, як вказують у Міноборони, наказом визначено два додаткові заклади охорони здоровʼя Міноборони в центральному регіоні, які мають бути готовими надавати допомогу військовим, які перебували в полоні. Вони забезпечуватимуть захисників медичною та психологічною допомогою.

Кожен центр реінтеграції матиме фахівців для індивідуального підходу до реабілітації – від медичного огляду до психологічної адаптації, пояснив тимчасово виконуючий обов'язки державного секретаря Міноборони Нікіта Нікітенко.

Рішення базується на нещодавно ухваленому Законі України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист». Документ передбачає обов'язкове проходження звільненими з полону військовими реінтеграційних заходів та постізоляційного супроводу.

Центри зможуть оперативно реагувати на потреби звільнених військовослужбовців ЗСУ, розвідувального органу Міністерства оборони та Державної спеціальної служби транспорту.

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