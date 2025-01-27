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В Минобороны запускают центры, которые будут реагировать на нужды освобожденных из плена военных

13:20, 27 января 2025
Минобороны определило резервные центры для помощи освобожденным из плена военным.
В Минобороны запускают центры, которые будут реагировать на нужды освобожденных из плена военных
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Министерство обороны Украины определило два резервных центра, на базе которых будет предоставляться комплексная поддержка освобожденным из плена военным. Соответствующее решение было принято во исполнение закона о социальной защите военнослужащих.

В частности, как указывают в Минобороны, приказом определены два дополнительных учреждения здравоохранения Минобороны в центральном регионе, которые должны быть готовы оказывать помощь находившимся в плену военным. Они будут обеспечивать защитников медицинской и психологической помощью.

Каждый центр реинтеграции будет иметь специалистов для индивидуального подхода к реабилитации – от медицинского осмотра до психологической адаптации, пояснил временно исполняющий обязанности государственного секретаря Минобороны Никита Никитенко.

Решение базируется на недавно принятом Законе Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту». Документ предусматривает обязательное прохождение освобожденными из плена военными реинтеграционных мер и постизоляционного сопровождения.

Центры смогут оперативно реагировать на нужды освобожденных военнослужащих ВСУ, разведывательного органа Министерства обороны и Государственной специальной службы транспорта.

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ВСУ военные плен Минобороны

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