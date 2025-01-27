В Минобороны запускают центры, которые будут реагировать на нужды освобожденных из плена военных

Министерство обороны Украины определило два резервных центра, на базе которых будет предоставляться комплексная поддержка освобожденным из плена военным. Соответствующее решение было принято во исполнение закона о социальной защите военнослужащих.
В частности, как указывают в Минобороны, приказом определены два дополнительных учреждения здравоохранения Минобороны в центральном регионе, которые должны быть готовы оказывать помощь находившимся в плену военным. Они будут обеспечивать защитников медицинской и психологической помощью.
Каждый центр реинтеграции будет иметь специалистов для индивидуального подхода к реабилитации – от медицинского осмотра до психологической адаптации, пояснил временно исполняющий обязанности государственного секретаря Минобороны Никита Никитенко.
Решение базируется на недавно принятом Законе Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту». Документ предусматривает обязательное прохождение освобожденными из плена военными реинтеграционных мер и постизоляционного сопровождения.
Центры смогут оперативно реагировать на нужды освобожденных военнослужащих ВСУ, разведывательного органа Министерства обороны и Государственной специальной службы транспорта.
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