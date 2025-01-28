Кабмін запровадив електронне направлення на ВЛК через Резерв+

Військовозобовʼязані зможуть самі формувати запит на ВЛК через Резерв+.

Кабмін 28 січня вніс зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації в частині запровадження електронної форми направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду, яке формується засобами Єдиного державного реєстру призовників, військовозобовʼязаних та резервістів.

Таким чином, направлення буде формуватися в електронному виді через Реєстр «Оберіг».

Також надано можливість військовозобовʼязаним та резервістам отримувати електронне направлення самостійно та добровільно, шляхом формування відповідного запиту засобами електронного кабінету призовника, військовозобовʼязаного, резервіста. Тобто, через Резерв+.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» повідомляла, що Верховна Рада прийняла законопроект 12066 про цифрову ВЛК, який дозволить автоматично передавати дані медичних оглядів про придатність до військової служби до Реєстру військовозобов’язаних «Оберіг».

Так, у статті 24-2 Основ законодавства про охорону здоров’я після вступу в силу закону буде передбачено виключення із нині діючої заборони передачі медичних даних про пацієнтів. Медичні дані зможуть передавати до Реєстру військовозобов’язаних.

Автор: Наталя Мамченко

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