Кабмин изменил перечень документов, подтверждающих право на отсрочку лица с инвалидностью и временно непригодных

Правительство внесло изменения в порядок призыва в отношении документов, подтверждающих право на отсрочку для лиц с инвалидностью и временно непригодных.

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Кабмин в очередной раз внес изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, утвержденного постановлением №560.

А именно, расширен перечень документов, подтверждающих право на отсрочку лица, признанного в установленном порядке лицом с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодным к военной службе по состоянию здоровья на срок 6-12 месяцев (с последующим прохождением ВЛК).

К перечню этих документов добавлена выписка из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица или выдержка из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица, направляемого в районные (городские) территориальные центры комплектования и социальной поддержки, органы СБУ, соответствующие подразделения разведывательных органов.

Следовательно, подпункт 2 пункта 1 приложения 5 к Порядку проведения призыва теперь будет предусматривать следующий перечень документов для этой категории лиц для подтверждения права на отсрочку:

справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией по форме, определенной Минздравом,

или выписка из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица или выписка из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица, направляемого в районные (городские) ТЦК, органы СБУ, соответствующие подразделения разведывательных органов,

или удостоверение, подтверждающее соответствующий статус,

или пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи в соответствии с Законами «О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью», «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью» , в которых указана группа и причина инвалидности,

или справка для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики,

или постановление военно-врачебной комиссии территориального центра комплектования и социальной поддержки,

или сведения о группе инвалидности, причине инвалидности, дате установления инвалидности, бессрочности установления группы инвалидности или дате последующего пересмотра, полученных из Централизованного банка данных по проблемам инвалидности средствами Единой информационной системы социальной сферы.

Соответствующие изменения внесены постановлением Кабмина от 28 января 2025 г. №94 «О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины по усовершенствованию процесса оценки повседневного функционирования лица».

Также в Порядке проведения оценки повседневного функционирования лица, утвержденном постановлением Кабмина от 15 ноября 2024 г. №1338 предусматривается, что в случае, когда до направления на оценку в случае необходимости с указанием причины инвалидности или степени потери трудоспособности добавлена ​​копия военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов или удостоверение о приписке к призывному участку в соответствии с пунктом 21 этого Порядка, в случае установления, изменения (неустановление) соответствующему лицу группы инвалидности или степени потери трудоспособности экспертная команда сообщает в ТЦК в соответствии с Порядком организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденного постановлением Кабмина от 30 декабря 2022 г. №1487.

При наличии технической возможности электронные данные, на основании которых формируется выписка из решения, передаются в порядке электронного информационного взаимодействия в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Внесены изменения в постановление Кабмина от 15 ноября 2024 г. № 1338 «Некоторые вопросы введения оценки повседневного функционирования лица».

А именно, в п. 6 будет предусмотрено, что оценка лиц из числа военнослужащих Вооруженных Сил и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, а также правоохранительных органов специального назначения с правоохранительными функциями лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты проводится с целью установления или пересмотра группы, причины, срока инвалидности и определения процента потери трудоспособности на основании решений (постановлений) военно-врачебной, медицинской (военно-врачебной), врачебно-экспертной комиссии и документов, указанных в пунктах 21 и 22 этого Порядка (до изменений было «решений военно-врачебной (врачебно-экспертной), медицинской (военно-врачебной) комиссии»).

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин внес изменения, в соответствии с которыми военнообязанный может не являться по повестке на прохождение медосмотра, если сам в срок подал электронный запрос на прохождение ВЛК.

Также мы писали, что автоматически оформленная через Резерв+ отсрочка будет автоматически отменена в случае обнаружения отсутствия на нее права во время цифрового взаимодействия.

Кроме того, «Судебно-юридическая газета» анализировала изменения относительно порядка рассмотрения заявлений об отсрочке от мобилизации, сроков действия отсрочки и перечня необходимых документов, внесенные постановлением 1558 от 31 декабря.

Автор: Наталя Мамченко

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