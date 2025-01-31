Кабмин изменил перечень документов, подтверждающих право на отсрочку лица с инвалидностью и временно непригодных

Кабмин в очередной раз внес изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, утвержденного постановлением №560.
А именно, расширен перечень документов, подтверждающих право на отсрочку лица, признанного в установленном порядке лицом с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодным к военной службе по состоянию здоровья на срок 6-12 месяцев (с последующим прохождением ВЛК).
К перечню этих документов добавлена выписка из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица или выдержка из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица, направляемого в районные (городские) территориальные центры комплектования и социальной поддержки, органы СБУ, соответствующие подразделения разведывательных органов.
Следовательно, подпункт 2 пункта 1 приложения 5 к Порядку проведения призыва теперь будет предусматривать следующий перечень документов для этой категории лиц для подтверждения права на отсрочку:
Соответствующие изменения внесены постановлением Кабмина от 28 января 2025 г. №94 «О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины по усовершенствованию процесса оценки повседневного функционирования лица».
Также в Порядке проведения оценки повседневного функционирования лица, утвержденном постановлением Кабмина от 15 ноября 2024 г. №1338 предусматривается, что в случае, когда до направления на оценку в случае необходимости с указанием причины инвалидности или степени потери трудоспособности добавлена копия военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов или удостоверение о приписке к призывному участку в соответствии с пунктом 21 этого Порядка, в случае установления, изменения (неустановление) соответствующему лицу группы инвалидности или степени потери трудоспособности экспертная команда сообщает в ТЦК в соответствии с Порядком организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденного постановлением Кабмина от 30 декабря 2022 г. №1487.
При наличии технической возможности электронные данные, на основании которых формируется выписка из решения, передаются в порядке электронного информационного взаимодействия в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.
Внесены изменения в постановление Кабмина от 15 ноября 2024 г. № 1338 «Некоторые вопросы введения оценки повседневного функционирования лица».
А именно, в п. 6 будет предусмотрено, что оценка лиц из числа военнослужащих Вооруженных Сил и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, а также правоохранительных органов специального назначения с правоохранительными функциями лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты проводится с целью установления или пересмотра группы, причины, срока инвалидности и определения процента потери трудоспособности на основании решений (постановлений) военно-врачебной, медицинской (военно-врачебной), врачебно-экспертной комиссии и документов, указанных в пунктах 21 и 22 этого Порядка (до изменений было «решений военно-врачебной (врачебно-экспертной), медицинской (военно-врачебной) комиссии»).
Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин внес изменения, в соответствии с которыми военнообязанный может не являться по повестке на прохождение медосмотра, если сам в срок подал электронный запрос на прохождение ВЛК.
Также мы писали, что автоматически оформленная через Резерв+ отсрочка будет автоматически отменена в случае обнаружения отсутствия на нее права во время цифрового взаимодействия.
Кроме того, «Судебно-юридическая газета» анализировала изменения относительно порядка рассмотрения заявлений об отсрочке от мобилизации, сроков действия отсрочки и перечня необходимых документов, внесенные постановлением 1558 от 31 декабря.
Автор: Наталя Мамченко
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