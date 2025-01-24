Кабмин внес изменения о порядке рассмотрения заявлений об отсрочке от мобилизации, сроках действия отсрочки и перечне необходимых документов

«Судебно-юридическая газета» проанализировала внесенные изменения относительно полномочий ТЦК, порядка рассмотрения заявлений об отсрочке и документов, предоставляемых в ее подтверждение.

Кабмин недавно опубликовал постановление от 31 декабря 2024 г. №1558 «О внесении в некоторые постановления Кабинета Министров Украины изменений отдельных вопросов ведения военного учета и призыва граждан во время мобилизации».

Оно вносит изменения в ряд постановлений, затрагивая существенные вопросы мобилизации – от порядка рассмотрения заявлений об отсрочке, ее сроков, документов, подтверждающих право на отсрочку до полномочий ТЦК.

«Судебно-юридическая газета» проанализировала внесенные изменения.

Зміни до Положення про ТЦК

Серед завдань ТЦК тепер є взяття громадян України на військовий облік призовників, направлення громадян України для проходження базової військової служби замість «проведення заходів з приписки громадян до призовних дільниць».

ТЦК за сприяння місцевих держадміністрацій, виконавчих органів міських рад виконують рішення комісій з питань направлення для проходження базової військової служби (ці комісії введені замість призовних комісій) про направлення громадян України для проходження базової військової служби.

Замість призовної роботи ТЦК здійснюють тепер «заходи щодо направлення громадян України для проходження базової військової служби»

Обласні ТЦК та ТЦК міста Києва замість сприяння організації призовними комісіями проведення контрольного медогляду громадян, визнаних районними (міськими) призовними комісіями непридатними або тимчасово непридатними до військової служби, громадян, які заявили про незгоду з результатами медичного огляду і рішеннями районних (міських) призовних комісій, а також громадян, направлених для проходження базової військової служби, перед відправленням у навчальні частини (центри) будуть відтепер сприяти організації комісією з питань направлення для проходження базової військової служби АРК, обласними, Київською та Севастопольською міськими комісіями з питань направлення для проходження базової військової служби проведення контрольного медичного огляду:

громадян, визнаних районними (міськими) комісіями з питань направлення для проходження базової військової служби непридатними або тимчасово непридатними до військової служби;

громадян, які заявили про незгоду з результатами медичного огляду і рішеннями районних (міських) комісій з питань направлення для проходження базової військової служби;

громадян, направлених для проходження базової військової служби, перед відправленням у навчальні частини (центри).

Крім того, ці ТЦК контролюють організацію взяття громадян України на військовий облік призовників.

Також внесені зміни стосовно повноважень районних ТЦК, які тепер:

здійснюють взяття громадян України на військовий облік призовників;

розподіляють призовників під час їх взяття на військовий облік призовників і направлення для проходження базової військової служби за видами (родами сил і військ) Збройних Сил, іншими військовими формуваннями;

організовують та проводять професійно-психологічний відбір громадян під час відбору кандидатів для проходження базової військової служби, служби у військовому резерві, військової служби за контрактом;

направляють здобувачів вищої освіти до навчальних військових частин для проходження практичної підготовки базової загальновійськової підготовки відповідно до списків, наданих керівниками закладів вищої освіти, що розташовані на території відповідальності районного ТЦК.

Керівник ТЦК повинен буде брати участь у роботі комісії з питань взяття громадян України на військовий облік призовників (комісії з питань направлення для проходження базової військової служби).

Зміни до порядку ведення військового обліку

До Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженому постановою Кабміну від 30 грудня 2022 р. № 1487 внесені наступні зміни.

Якщо раніше було передбачено, що у селах та селищах, а також у містах, де відсутні відповідні районні (міські) ТЦК, ведення персонально-первинного військового обліку покладається на виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, то тепер просто передбачено, що «у селах та селищах, а також у містах ведення такого обліку покладається на виконавчі органи сільських, селищних, міських рад». Згадку про умову відсутності ТЦК прибрали.

Виключена норма про те, що «з метою ведення персонального військового обліку державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації здійснюють перевірку у громадян України під час прийняття на роботу (навчання) наявності військово-облікового документа, визначеного у пункті 20 цього Порядку, або відображення в електронній формі інформації, що міститься в таких документах, які можуть пред’являтися (надаватися) з використанням мобільного додатка Порталу Дія».

Замість цього передбачено, що з метою ведення персонального військового обліку державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації здійснюють перевірку у громадян України під час прийняття на роботу (навчання) наявності військово-облікового документа.

Встановили, що замість виключення з обліку, органи військового управління (органи управління), військові частини (підрозділи) інших військових формувань надсилають у 7-денний строк до відповідних районних (міських) ТЦК, органів СБУ, відповідних підрозділів розвідувальних органів витяги з наказів про прийняття (призов) на військову службу призовників, військовозобов’язаних та резервістів для зняття їх з військового обліку.

Встановлено, що призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні у випадку зміни персональних даних, а саме зміни місця проживання та місця перебування та/або номерів засобів зв’язку та адреси електронної пошти, повідомляти про такі зміни в 7-денний строк через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста або особисто шляхом прибуття до районного (міського) ТЦК чи його відділу (для військовозобов’язаних та резервістів СБУ чи розвідувальних органів - до відповідного органу СБУ чи розвідувального органу України). Такі персональні дані можуть повідомлятися не частіше ніж один раз на 7 днів через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста.

До змін було передбачено, що призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні особисто повідомляти в 7-денний строк органам, в яких вони перебувають на військовому обліку, про зміну персональних даних, зазначених у статті 7 Закону «Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів», а також надавати зазначеним органам документи, що підтверджують право на відстрочку від призову з підстав, визначених у статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». При цьому стаття 7 передбачає 34 набори даних, включно з відомостями про володіння іноземною мовою чи проходження програм перепідготовки.

Отже, норму стосовно обов’язку повідомляти ТЦК про зміну персональних даних суттєво змінено.

Зміни до порядку оформлення військово-облікового документа

У Порядку оформлення (створення) та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженому постановою Кабміну від 16 травня 2024 р. №559 уточнено, що у разі коли відомості, зазначені у графах 1-5, 13 та 14 військово-облікового документа на бланку, не відповідають відомостям, що містяться у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів, він вважається недійсним (крім військово-облікових документів військовозобов’язаних та резервістів СБУ, розвідувальних органів).

Уточнено, що військово-облікова спеціальність у ВОД повинна бути лише для військовозобов’язаних та резервістів.

Також у ВОД мають бути відомості про перебування на військовому обліку (найменування ТЦК, у якому громадянин перебуває або знятий (виключений) з військового обліку, та підстава зняття (виключення) з військового обліку). До змін було передбачено, що у ВОД мають бути «відомості про військовий облік (вид обліку та ТЦК, в якому перебуває на обліку)».

Зміни до порядку мобілізації

Найбільше змін внесено до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженому постановою Кабміну від 16 травня 2024 р. №560.

Мобілізація засуджених високопосадовців – лише у спецпідрозділи

Раніше в абзаці 5 пункту 4 Порядку було встановлено, що на військову службу під час мобілізації можуть бути призвані засуджені особи, які звільнені від відбування покарання з випробуванням, крім тих, які засуджені за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України. Такі особи проходять військову службу виключно у відповідних спеціалізованих підрозділах військових частин.

Тепер буде передбачено, що на військову службу під час мобілізації можуть бути призвані:

засуджені особи, які звільнені від відбування покарання з випробуванням, крім тих, що засуджені за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, засуджені за вчинення умисного вбивства двох або більше осіб, або вчиненого з особливою жорстокістю, або поєднаного із зґвалтуванням або сексуальним насильством, або особливо тяжких корупційних кримінальних правопорушень чи засуджені за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених статтями 152-156-1, 258-258-6, ч. 4 статті 286-1, статтею 348 Кримінального кодексу України, а також засуджені службові особи, які згідно з підпунктом 1 пункту 3 примітки до статті 368 Кримінального кодексу займали особливо відповідальне становище. Зазначені особи проходять військову службу виключно у відповідних спеціалізованих підрозділах військових частин;

підозрювані або обвинувачені особи, які під час досудового розслідування або судового розгляду тримаються під вартою, крім тих, що підозрюються у вчиненні злочинів проти основ національної безпеки України, а також злочинів, передбачених статтями 115, 146-147, 152-156, 186, 187, 189, 255, 255-1, 257, 258-262, 305-321, 330, 335-337, 401-414, 426-433, 436, 437-442 КК. Зазначені особи, стосовно яких скасовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, повинні невідкладно, але не пізніше 48 годин з дня оголошення ухвали про скасування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, з’явитися до відповідного ТЦК за задекларованим/зареєстрованим місцем проживання;

підозрювані або обвинувачені особи, до яких під час досудового розслідування або судового розгляду застосовано інший захід, ніж запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, крім тих, що підозрюються у вчиненні злочинів проти основ національної безпеки України, а також злочинів, передбачених статтями 115, 146-147, 152-156, 186, 187, 189, 255, 255-1, 257, 258-262, 305-321, 330, 335-337, 401-414, 426-433, 436, 437-442 Кримінального кодексу, за наявності ухвали слідчого судді про скасування запобіжного заходу для проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період.

Зміни стосовно перетину кордону

У п. 17 тепер передбачено, що керівники органів охорони державного кордону (крім авіаційної частини) з набранням чинності Указом Президента про оголошення (продовження) мобілізації та/або з отриманням розпорядження про проведення заходів мобілізації відповідного голови (начальника) обласної, Київської та Севастопольської міської, районної держадміністрації (військової адміністрації) організовують проведення у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та у пунктах пропуску через державний кордон України перевірку в осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років військово-облікового документа (військово-облікового документа в електронній формі) разом з документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України.

У разі відсутності у таких осіб військово-облікового документа (військово-облікового документа в електронній формі) та/або наявності в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомостей про подання таких осіб до розшуку в Національну поліцію уповноважені службові особи підрозділу охорони державного кордону відмовляють їм у перетинанні (на виїзд з України) державного кордону.

Про виявлення розшукуваної особи представники органів охорони державного кордону або його структурних підрозділів інформують найближчий орган або підрозділ, що входить до системи поліції, для здійснення адміністративного затримання та доставлення такого громадянина до найближчого ТЦК.

Нагадаємо, до змін пункт 17 передбачав, що прикордонники:

організовують проведення представниками органів охорони державного кордону або їх структурних підрозділів перевірок в осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років військово-облікового документа (військово-облікового документа в електронній формі) разом з документом, що посвідчує особу, у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України;

відмовляють у перетині державного кордону (на виїзд з України) на пунктах пропуску через державний кордон України особам чоловічої статі віком від 18 до 60 років:

у разі відсутності у таких осіб військово-облікового документа (військово-облікового документа в електронній формі);

якщо в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів містяться відомості про подання такої особи щодо розшуку в Національну поліцію;

викликають поліцейського для здійснення адміністративного затримання особи та її доставлення до найближчого ТЦК у разі наявності в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомостей про подання такої особи щодо розшуку в Національну поліцію.

Фіксування номеру повістки

Реєстраційний номер повістки зможуть фіксувати також і у Журналі реєстрації виданих для оповіщення повісток за формою згідно з додатком 3.

До змін було передбачено, що реєстраційний номер повістки фіксується лише в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Порядок розгляду заяв про відстрочку

У новій редакції викладено пункт 58 постанови 560.

Так, після змін передбачено, що за наявності підстав для одержання відстрочки від призову на військову службу військовозобов’язані (крім заброньованих та посадових (службових) осіб, зазначених у підпунктах 16-23 пункту 1 додатка 5) особисто подають на ім’я голови комісії районного (міського) ТЦК або його відділу (військовозобов’язані СБУ чи розвідувальних органів - голові Комісії в Центральному управлінні або регіональному органі СБУ чи відповідному розвідувальному органі) за місцем перебування на військовому обліку заяву за формою згідно з додатком 4, до якої додаються документи, що підтверджують право на відстрочку, або копії таких документів, засвідчені в установленому порядку, зазначені у переліку згідно з додатком 5.

Під час подання заяви військовозобов’язаний пред’являє військово-обліковий документ (ВОД в електронній формі). Заява військовозобов’язаного підлягає обов’язковій реєстрації в день її подання.

Органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації зобов’язані оформити відстрочку від призову військовозобов’язаним працівникам (державним службовцям), які заброньовані у порядку, визначеному Кабміном, а також посадовим (службовим) особам, зазначеним у підпунктах 16-23 пункту 1 додатка 5, у районному (міському) ТЦК, на території якого вони розміщуються (Центральному управлінні або регіональних органах СБУ або відповідному підрозділі розвідувальних органів, де військовозобов’язані працівники перебувають на військовому обліку). До відповідного ТЦК органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями подаються документи, зазначені у переліку згідно з додатком 5.

Відповідні органи, в яких працюють посадові (службові) особи, зазначені у підпунктах 16-23 пункту 1 додатка 5, надсилають засвідчену в установленому законодавством порядку копію довідки про надання таким особам відстрочки за формою згідно з додатком 6 до ТЦК, Центрального управління або регіонального органу СБУ або відповідного підрозділу розвідувальних органів, у якому така особа перебуває на військовому обліку.

Зарахування заброньованих на спеціальний облік в ТЦК (Центральному управлінні або регіональних органах СБУ або відповідному підрозділі розвідувальних органів) здійснюється згідно з Порядком бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями відповідно до переліків посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час, затвердженим постановою КМУ від 4 лютого 2015 р. № 45, - із змінами, внесеними постановою КМУ від 11 січня 2018 р. № 12 і від 7 червня 2024 р. № 674, або відповідно до Порядку бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час, затвердженого постановою КМУ від 27 січня 2023 р. № 76.

Перевірка підстав відстрочки та її анулювання

Також у новій редакції викладено пункти 59 та 60 постанови 560.

Так, у пункті 59 залишається норма, що за наявності технічної можливості відстрочка від призову може оформлятися та надаватися автоматично у разі створення запиту на її оформлення військовозобов’язаним через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів на підставі даних, отриманих з інших державних реєстрів або баз (банків) даних, які підтверджують, що військовозобов’язаний має право на відстрочку з підстав, визначених статтею 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Разом з тим, змінами від 31 грудня додається норма, що у разі виявлення шляхом електронної інформаційної взаємодії Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів з іншими державними реєстрами або базами (банками) даних відсутності у військовозобов’язаного законних підстав щодо надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, оформлену автоматично, така відстрочка підлягає автоматичному скасуванню.

У пункті 60, який також стосується порядку розгляду заяви про відстрочку, відтепер встановлено наступне.

Комісія вивчає отримані заяву та підтвердні документи, оцінює законність підстав для надання відстрочки, за потреби готує запити до відповідних органів державної влади, інших державних органів для отримання інформації, що підтверджує право заявника на відстрочку, або використовує інформацію з публічних електронних реєстрів. Орган державної влади, інший державний орган здійснює розгляд відповідного запиту протягом п’яти робочих днів з дати його отримання.

Підтвердження достовірності та/або перевірка відомостей, зазначених у заяві, здійснюються шляхом електронної інформаційної взаємодії Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів з іншими державними реєстрами або базами (банками) даних.

Комісія зобов’язана розглянути отримані заяву та документи, що підтверджують право на відстрочку, протягом семи календарних днів з дати надходження, але не пізніше ніж протягом дня, наступного за днем отримання інформації на запити до органів державної влади, інших державних органів.

На підставі розгляду отриманих документів комісія ухвалює рішення про надання або відмову у наданні відстрочки. Рішення комісії оформляється протоколом.

У разі коли комісія надіслала відповідні запити до органів державної влади, інших державних органів для отримання інформації, строк розгляду заяви та документів, що підтверджують право військовозобов’язаного на відстрочку, не перевищує 15 календарних днів. У разі неотримання від органу державної влади, іншого державного органу відповіді на запит комісія не пізніше ніж на 15-тий день з дати реєстрації заяви приймає рішення на підставі поданих заявником документів. Про відсутність відповіді від органу державної влади, іншого державного органу на запит зазначається в протоколі.

Про прийняте комісією рішення заявникові повідомляється у спосіб, зазначений військовозобов’язаним у заяві про надання відстрочки, засобами телефонного, електронного або поштового зв’язку не пізніше ніж на наступний день після ухвалення такого рішення.

У разі позитивного рішення військовозобов’язаному видається довідка із зазначенням строку відстрочки за формою згідно з додатком 6.

Про відмову у наданні відстрочки військовозобов’язаному повідомляється письмово із зазначенням причини відмови за формою згідно з додатком 7. Таке рішення може бути оскаржене у судовому порядку.

До ухвалення комісією рішення військовозобов’язаний не підлягає призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

Відстрочка надається на строк дії відповідних законних підстав, але не більш як на строк проведення мобілізації, встановлений Указом Президента. У разі продовження строку проведення мобілізації відстрочка від призову військовозобов’язаному продовжується автоматично, але не більш як до настання обставин, за яких особа втрачає законні підстави на відстрочку.

Перевірка підстав у військовозобов’язаного щодо надання відстрочки (крім випадків, коли відстрочка від призову оформляється та надається автоматично відповідно до пункту 59 цього Порядку) здійснюється посадовими особами ТЦК (Центрального управління або регіонального органу СБУ чи відповідного підрозділу розвідувальних органів) відповідно до їх функціональних обов’язків за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів на підставі даних, отриманих з інших державних реєстрів або баз (банків) даних.

Перевірка підстав у військовозобов’язаного на відстрочку здійснюється протягом 5 днів у разі:

подання військовозобов’язаним заяви про надання відстрочки;

видання указу Президента про проведення мобілізації (продовження строку проведення мобілізації);

надходження звернення органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування;

отримання офіційної інформації (повідомлення) про втрату особою законних підстав для відстрочки.

У разі виявлення відсутності законних підстав у військовозобов’язаного для відстрочки від призову комісія при ТЦК (комісія Центрального управління або регіонального органу СБУ чи відповідного підрозділу розвідувальних органів) скасовує таку відстрочку протягом 7 днів з дати виявлення відсутності законних підстав у військовозобов’язаного для відстрочки.

Строки відстрочки

Для заброньованих

Відстрочка від призову заброньованим за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями, зазначеним у підпункті 1 пункту 1 додатка 5, надається на строк, визначений відповідно до Порядку бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час, затвердженого постановою КМУ від 27 січня 2023 р. № 76, або на строк, визначений відповідно до Порядку бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями відповідно до переліків посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час, затвердженого постановою КМУ від 4 лютого 2015 р. № 45, - із змінами, внесеними постановами КМУ від 11 січня 2012 р. № 12 і від 7 червня 2024 р. № 674.

Для осіб з інвалідністю

Відстрочка від призову особам, визнаним в установленому порядку особами з інвалідністю, надається на строк дії відповідних законних підстав, а особам, визнаним тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я, на строк, зазначений у постанові (рішенні) військово-лікарської комісії, але не більше ніж на 12 місяців.

Для посадовців

Відстрочка посадовим (службовим) особам, зазначеним у підпунктах 16-23 пункту 1 додатка 5, надається на строк їх перебування на відповідній посаді ТЦК, зазначеним в абзаці другому пункту 58 цього Порядку (Центральним управлінням або регіональними органами СБУ чи відповідним підрозділом розвідувальних органів). У разі звільнення зазначених посадових (службових) осіб чи переведення на посаду, не зазначену в підпунктах 16-23 пункту 1 додатка 5, відповідний орган державної влади, інший державний орган в одноденний строк інформує шляхом надсилання листа відповідний ТЦК, який оформив військовозобов’язаному відстрочку, для її анулювання, а також ТЦК, Центральне управління або регіональний орган СБУ або відповідний підрозділ розвідувальних органів, у яких така особа перебуває на військовому обліку.

Відстрочка від призову особам, зазначеним у підпункті 24 пункту 1 додатка 5, надається на строк, визначений законодавством, але не більш як до настання обставин, за яких особа втрачає законні підстави на відстрочку (у п. 24 йдеться про «інших військовозобов’язаних або окремі категорії громадян у передбачених законом випадках»).

Для здобувачів освіти

Відстрочка від призову особам, зазначеним у підпункті 1 пункту 2 додатка 5, надається на семестр, але не більше ніж на 6 місяців. Йдеться про здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти, у послідовності, визначеній ч. 2 статті 10 Закону «Про освіту», а також докторантів та осіб, зарахованих на навчання до інтернатури.

Для викладачів та науковців

Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період особам, зазначеним у підпункті 2 пункту 2 додатка 5, надається до завершення навчального року, але не більш як до настання обставин, за яких особа втрачає законні підстави на відстрочку. Йдеться про наукових і науково-педагогічних працівників закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь, і педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти за умови, що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

Для родичів захисників

Відстрочка від призову особам, зазначеним у підпунктах 3-5 пункту 2 додатка 5, надається на строк дії відповідних законних підстав. Йдеться зокрема про чоловіків, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час проведення АТО, або тих, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час воєнного стану, членів сімей (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції Гідності (листопад 2013 р. - лютий 2014 р.)

Довідка про надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період видається військовозобов’язаним на строк дії відповідних законних підстав.

Відомості про надання або скасування відстрочки заносяться до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів у день оформлення довідки про надання відстрочки (додаток 6) або в день надсилання повідомлення про скасування відстрочки (додаток 10) засобами поштового зв’язку на адресу задекларованого/зареєстрованого місця проживання (за умови її уточнення) або адресу електронної пошти, зазначеної у заяві про надання відстрочки (додаток 4), або повідомлення засобами електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста (за наявності).

У разі неможливості провести перевірку наявності у військовозобов’язаного підстав для відстрочки за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів та інших державних реєстрів або баз (банків) даних ТЦК (Центральне управління або регіональні органи СБУ чи відповідний підрозділ розвідувальних органів) повідомляє такому військовозобов’язаному засобами телефонного, електронного або поштового зв’язку про необхідність надання ним відповідних підтвердних документів для продовження раніше наданої відстрочки.

Також в іншій редакції викладено пункт 62 постанови 560.

А саме, здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній ч. 2 статті 10 Закону «Про освіту», а також докторанти для отримання відстрочки подають до районного (міського) ТЦК довідку про здобувача освіти, сформовану в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, за формою згідно з додатком 9.

Особи, зараховані на навчання до інтернатури, для отримання відстрочки подають до районного (міського) ТЦК документи (копії документів, засвідчених в установленому законодавством порядку), що підтверджують зарахування на навчання до інтернатури згідно з додатком 5.

Здобувачі освіти, які навчаються за державним замовленням у закладах освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС та ДСНС, для отримання відстрочки подають до районного (міського) ТЦК довідку про здобувача освіти за формою згідно з додатком 9, видану закладом освіти із специфічними умовами навчання.

У пункті 63 встановлюється, що військовозобов’язані, які звернулися до районного (міського) ТЦК (Центрального управління або регіональних органів СБУ чи відповідного підрозділу розвідувальних органів) із заявою про надання відстрочки, до прийняття рішення відповідною комісією не направляються для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби, крім тих, що були раніше визнані обмежено придатними або тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на строк від 6 до 12 місяців відповідно до висновку військово-лікарської комісії, у разі закінчення строку дії довідки (постанови) військово-лікарської комісії.

До змін у цьому пункті було передбачено, що «військовозобов’язані, які звернулися до районного (міського) ТЦК з заявою про надання відстрочки, до прийняття рішення відповідною комісією не направляються для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби».

Для СБУ та розвідки

Крім того, додано норми для працівників СБУ і розвідки. Йдеться про збереження заяв таких військовозобов’язаних про надання їм відстрочки від призову у Центральному управлінні або регіональних органах СБУ чи відповідному підрозділі розвідувальних органів протягом 5 років, а також, що на основі результатів проведення медичного огляду та професійно-психологічного відбору резервістам та військовозобов’язаним, які підлягають призову, у Центральному управлінні або регіональних органах СБУ чи відповідному підрозділі розвідувальних органів під особистий підпис вручається повістка щодо призову та відправлення до місць проходження військової служби.

Також у пункті 101 додано норму про те, що матеріально-технічне забезпечення заходів, пов’язаних з призовом громадян на військову службу під час мобілізації, що здійснюється місцевими держадміністраціями (військовими адміністраціями) та органами місцевого самоврядування, включає, зокрема «забезпечення Центрального управління або регіональних органів СБУ автомобільним транспортом для здійснення заходів щодо оповіщення та перевезення резервістів та військовозобов’язаних СБУ від місць проживання (збору) до таких органів».

Зміни до переліку документів, що підтверджують право на відстрочку

Постановою 1558 внесені значні зміни і до переліку документів, що підтверджують право на відстрочку.

Так, для заброньованих за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями в порядку, встановленому КМУ, і які перебувають на спеціальному військовому обліку подається список військовозобов’язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час, в електронній формі засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, визначений Порядком бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час, затвердженим постановою КМУ від 27 січня 2023 р. № 76, або список військовозобов’язаних, на яких оформляється відстрочка від призову на військову службу на період мобілізації та на воєнний час відповідно до переліків посад і професій (додаток 13 до Порядку бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями відповідно до переліків посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час, затвердженого постановою КМУ від 4 лютого 2015 р. № 45, - із змінами, внесеними постановами КМУ від 11 січня 2018 р. № 12 і від 7 червня 2014 р. № 674).

Для визнаних в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на строк 6-12 місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії) подається довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, визначеною МОЗ, або посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, або пенсійне посвідчення чи посвідчення, яке підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», в яких зазначено групу та причину інвалідності, або довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики, або постанова військово-лікарської комісії ТЦК, або відомості про групу інвалідності, причину інвалідності, дату встановлення інвалідності, безстроковість установлення групи інвалідності чи дату наступного переогляду, отримані із Централізованого банку даних з проблем інвалідності засобами Єдиної інформаційної системи соціальної сфери.

Для жінок та чоловіків, які мають дитину (дітей) віком до 18 років, якщо другий з батьків такої (таких) дитини (дітей) визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім, оголошений померлим, може також подаватися витяг із Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Для інших військовозобов’язаних або окремих категорій громадян у передбачених законом випадках подається:

для військовозобов’язаних, зазначених у пункті 7-1 глави ХІІ «Прикінцеві положення» Закону «Про військовий обов’язок і військову службу», - військово-обліковий документ з відміткою про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби відповідно до Указу Президента України від 7 березня 2024 р. № 149 ;

глави ХІІ «Прикінцеві положення» Закону «Про військовий обов’язок і військову службу», - військово-обліковий документ з відміткою про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби відповідно до Указу Президента України від 7 березня 2024 р. ; для військовозобов’язаних, зазначених в абзаці восьмому підпункту 1 пункту 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 11 квітня 2024 р. № 3633-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку», - довідка про займану посаду, засвідчена в установленому законодавством порядку.

Для здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти, у послідовності, визначеній частиною другою статті 10 Закону «Про освіту», а також докторантів та осіб, які зараховані на навчання до інтернатури для здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, а також докторантів – довідка про здобувача освіти, сформована в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Для осіб, зарахованих на навчання до інтернатури, - довідка закладу освіти про зарахування на навчання до інтернатури, довідка закладу охорони здоров’я про прийняття на посаду лікаря (фармацевта/провізора)-інтерна певної спеціальності або довідка закладу охорони здоров’я про проходження практичної частини підготовки в інтернатурі як лікар (фармацевт/провізор)-інтерн за кошти фізичних (юридичних) осіб.

Наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти за умови, що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки подають:

для наукових і науково-педагогічних працівників закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій - довідка закладу освіти або наукової установи (організації) про займану посаду за основним місцем роботи та розмір частки ставки під час оплати праці, диплом про науковий ступінь;

для педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти - довідка закладу освіти про займану посаду за основним місцем роботи та розмір частки ставки під час оплати праці.

Жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції, з числа військовослужбовців або працівників утворених відповідно до законів України військових формувань, що захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, які загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення подають документи, що підтверджують родинні зв’язки (у тому числі посвідчення члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України або посвідчення члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни, в якому проставляється відмітка про норму Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», на підставі якої особі надано статус, або витяг із Єдиного державного реєстру ветеранів війни), документи, які підтверджують факт загибелі (смерті) під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення (у тому числі сповіщення або копія акта службового розслідування, або витяг з наказу про виключення із списків особового складу (із зазначенням підстави), або висновок судово-медичної експертизи (крім випадків, коли особа зникла безвісти), який підтверджує загибель (смерть) особи під час участі в антитерористичній операції), витяг із Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, або рішення суду про оголошення особи померлою.

Для родичів осіб з числа працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та загинули або пропали безвісти під час забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її проведення – також може подаватися витяг із Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Для членів сімей (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції Гідності (листопад 2013 р. - лютий 2014 р.) також може бути подано витяг з указу Президента України про присвоєння звання Герой України.

Також додаток доповнено пунктами про те, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації до досягнення 25-річного віку військовозобов’язані, які пройшли базову загальновійськову підготовку відповідно до статті 10-1 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» чи базову військову службу. Для цього вони подають документ, що підтверджує проходження базової загальновійськової підготовки відповідно до статті 10-1 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» чи військово-обліковий документ з відміткою про проходження базової військової служби, а також паспорт громадянина України.

Крім того, встановлено, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані з числа громадян, які проходили військову службу та були звільнені із служби у запас у зв’язку із звільненням з полону. В якості документа вони подають витяг із наказу щодо виключення із списків особового складу (із зазначенням підстави) чи витяг із наказу щодо звільнення з військової служби (із зазначенням підстави), або військово-обліковий документ з відміткою про звільнення з військової служби (із зазначенням підстави).

Автор: Наталя Мамченко

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