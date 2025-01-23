Практика судов
  1. В Украине

Ограничения нужны, но не как в КНДР — Александр Сырский поддерживает цензуру во время войны

20:55, 23 января 2025
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский считает цензуру необходимой во время войны, но не поддерживает диктатуру, как в Северной Корее.
Ограничения нужны, но не как в КНДР — Александр Сырский поддерживает цензуру во время войны
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что считает цензуру необходимой во время войны. Об этом он сказал в интервью "Радио Байрактару".

"Я не хочу ввести такую ​​диктатуру, как в Северной Корее... Не мы же первые воюем в мире - войны происходят и сложился определенный комплекс действий, которые нужно обязательно выполнять", - объяснил Сырский.

Он подчеркнул, что подобные действия также регулируются законом Украины о военном положении.

По его словам, цензура во время войны не направлена ​​на ограничение прав, а необходимость.

"Особенно сейчас, когда информационное пространство настолько становится доступным всем фактически", - добавил он.

В частности, Сырский привел пример операций ВСУ на Харьковщине и Курщине, когда детали не следовало разглашать. В то же время, он отметил, что есть чувствительная информация, которую нельзя распространять, однако граждане должны быть проинформированы о войне.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кандидати на посаду судді Касаційного адмінсуду
  • Аліменко Володимир Олександрович
  • Афанасьєва Мар'яна Володимирівна
  • Барановський Роман Анатолійович
  • Беспалов Олександр Олександрович
  • Бєломєстнов Олександр Юрійович
  • Білак Мирослава Вікторівна
  • Блажівська Наталія Євгенівна
  • Бойко Андрій Володимирович
  • Борзаниця Сергій Володимирович
  • Борисенко Ірина Вікторівна
  • Верба Ірина Олександрівна
  • Волков Андрій Станіславович
  • Гінда Оксана Миколаївна
  • Гончар Любов Ярославівна
  • Гречанюк Сергій Костянтинович
  • Грибан Інна Олександрівна
  • Губська Олена Анатоліївна
  • Гусак Микола Борисович
  • Дашутін Ігор Володимирович
  • Дорошенко Наталія Олексіївна
  • Єзеров Альберт Анатолійович
  • Єресько Людмила Олександрівна
  • Єщенко Олександр Володимирович
  • Желєзний Ігор Вікторович
  • Жук Андрій Володимирович
  • Загороднюк Андрій Григорович
  • Заїка Микола Миколайович
  • Затолочний Віталій Семенович
  • Іваненко Яна Леонідівна
  • Іванчулинець Дмитро Васильович
  • Іщук Лариса Петрівна
  • Калашнікова Олена Володимирівна
  • Качур Роксолана Петрівна
  • Кашпур Ольга Валеріївна
  • Ковальчук Володимир Дмитрович
  • Коморний Олександр Ігорович
  • Компанієць Ірина Дмитрівна
  • Кониченко Олег Миколайович
  • Кононенко Олександр Володимирович
  • Коросташова Ірина Миколаївна
  • Костюкевич Сергій Федорович
  • Кошкош Олена Олександрівна
  • Кравець Олександр Олександрович
  • Кравцова Тетяна Миколаївна
  • Кротюк Олександр Володимирович
  • Лата Наталія Федорівна
  • Легеза Юлія Олександрівна
  • Леонтович Андрій Миколайович
  • Ляшенко Дмитро Володимирович
  • Мартинюк Наталія Миколаївна
  • Мацький Євген Миколайович
  • Мельник-Томенко Жанна Миколаївна
  • Мойсюк Микола Іванович
  • Монаєнко Антон Олексійович
  • Моніч Богдан Сильвестрович
  • Непочатих Василь Олександрович
  • Овчаренко Олена Миколаївна
  • Олійник Віктор Миколайович
  • Оприск Лілія Євгенівна
  • Острович Сергій Ернестович
  • Панченко Наталія Дмитрівна
  • Перцова Тетяна Сергіївна
  • Писаренко Надія Борисівна
  • Піддубний Олексій Юрійович
  • Подкопаєв Сергій Васильович
  • Прокопенко Віктор Валерійович
  • П'янова Яна Валеріївна
  • Радишевська Олеся Ростиславівна
  • Рибачук Андрій Іванович
  • Русин Олександр Юрійович
  • Сагайдак Валерій Вікторович
  • Сагун Андрій Васильович
  • Сапальова Тетяна Валентинівна
  • Семенюк Микола Миколайович
  • Сидоренко Дмитро Володимирович
  • Соколов Володимир Миколайович
  • Стеценко Семен Григорович
  • Тарасишина Оксана Миколаївна
  • Тацій Лариса Василівна
  • Титикало Роман Сергійович
  • Ткаченко Юрій Володимирович
  • Трофімова Лариса Віталіївна
  • Усенко Євгенія Андріївна
  • Уханенко Сергій Анатолійович
  • Філевський Ростислав Миколайович
  • Хобор Романа Богданівна
  • Холод Руслан Віталійович
  • Христофоров Андрій Борисович
  • Цельєв Олексій Вікторович
  • Циганенко Андрій Іванович
  • Чекменьов Геннадій Анатолійович
  • Черпіцька Людмила Тимофіївна
  • Чиркін Сергій Миколайович
  • Чумак Сергій Юрійович
  • Чумаченко Тетяна Анатоліївна
  • Шальєва Вікторія Анатоліївна
  • Шаповал Микола Михайлович
  • Шевцова Наталія Володимирівна
  • Шевчук Світлана Михайлівна
  • Шинкар Тетяна Ігорівна
  • Шишов Олег Олексійович
  • Юрченко Олександр Анатолійович
  • Яковенко Микола Миколайович
  • Ярмак Олена Миколаївна
  • Соколов Володимир Миколайович

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Александр Сырский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Минобороны назвали распространенную нардепом от «Слуги народа» Романом Грищуком информацию о возможности мобилизации студентов и преподавателей во время каникул «враждебной дезинформацией, направленной на дестабилизацию государства»

Примечательно также, что до публикации этой информации со стороны Романа Грищука ни Минобороны, ни МОН не удосужились хотя бы как-то разъяснить достаточно объемные изменения, внесенные постановлением 1558 от 31 декабря.

Министр образования Оксен Лисовой пообещал, что мобилизации студентов и преподавателей во время каникул не будет, несмотря на внесенные правительством изменения

Член Комитета Верховной Рады по вопросам образования Роман Грищук считает, что изменениями в постановление Кабмин ввел риск мобилизации студентов и преподавателей во время каникул, но министр Оксен Лисовой пообещал, что этого не произойдет.

Руководитель Европола требует дать правоохранителям возможность читать зашифрованные сообщения в WhatsApp, Signal и других мессенджерах

По мнению руководительницы Европола Кэтрин де Болле, шифрование в мессенджерах «подрывает демократию».

Кабмин поручил с 24 января обеспечить ежедневную подачу воинскими частями отчетов о выполнении боевых задач через портал Армия+

Минобороны вместе с МВД приказано с 24 января обеспечить координацию мер по ежедневному предоставлению воинскими частями, подразделениями ВСУ, правоохранительных органов, включенных в состав сил обороны, в Генштаб отчетов о выполнении боевых задач с использованием средств портала Армия+.

Объявлен новый конкурс на десять вакантных должностей судей Апелляционной палаты ВАКС

Документы можно подать с 1 по 30 апреля, но судьи ВАКС, уже принимавшие участие в конкурсе, стать судьями Апелляционной палаты не смогут.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Шевченко
    Олександр Шевченко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Тетяна Гордієнко
    Тетяна Гордієнко
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду
  • Євген Марич
    Євген Марич
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду