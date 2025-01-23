Ограничения нужны, но не как в КНДР — Александр Сырский поддерживает цензуру во время войны

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский считает цензуру необходимой во время войны, но не поддерживает диктатуру, как в Северной Корее.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что считает цензуру необходимой во время войны. Об этом он сказал в интервью "Радио Байрактару".

"Я не хочу ввести такую ​​диктатуру, как в Северной Корее... Не мы же первые воюем в мире - войны происходят и сложился определенный комплекс действий, которые нужно обязательно выполнять", - объяснил Сырский.

Он подчеркнул, что подобные действия также регулируются законом Украины о военном положении.

По его словам, цензура во время войны не направлена ​​на ограничение прав, а необходимость.

"Особенно сейчас, когда информационное пространство настолько становится доступным всем фактически", - добавил он.

В частности, Сырский привел пример операций ВСУ на Харьковщине и Курщине, когда детали не следовало разглашать. В то же время, он отметил, что есть чувствительная информация, которую нельзя распространять, однако граждане должны быть проинформированы о войне.

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