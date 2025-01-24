Справился ли Высший совет правосудия с задачей повысить доверие к судебной власти — опрос продолжается

Как известно, новый состав Высшего совета правосудия был отобран при решающей роли международных экспертов в составе Этического совета.
«Судебно-юридическая газета» продолжает начатый 23 января опрос относительно того, удалось ли после перезагрузки СП улучшить ситуацию с доверием. Опрос завершится в 20-00 24 января, и мы подведем его итоги 27 января.
Предлагаем читателям оценить деятельность нынешнего состава Высшего совета правосудия и его руководства и ответить на следующий вопрос.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.