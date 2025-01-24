Справился ли Высший совет правосудия с задачей повысить доверие к судебной власти — опрос продолжается

Смог ли Высший совет правосудия после перезагрузки повысить доверие к судебной власти — опрос.

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Как известно, новый состав Высшего совета правосудия был отобран при решающей роли международных экспертов в составе Этического совета.

«Судебно-юридическая газета» продолжает начатый 23 января опрос относительно того, удалось ли после перезагрузки СП улучшить ситуацию с доверием. Опрос завершится в 20-00 24 января, и мы подведем его итоги 27 января.

Предлагаем читателям оценить деятельность нынешнего состава Высшего совета правосудия и его руководства и ответить на следующий вопрос.