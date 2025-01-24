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Справился ли Высший совет правосудия с задачей повысить доверие к судебной власти — опрос продолжается

08:00, 24 января 2025
Смог ли Высший совет правосудия после перезагрузки повысить доверие к судебной власти — опрос.
Справился ли Высший совет правосудия с задачей повысить доверие к судебной власти — опрос продолжается
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Как известно, новый состав Высшего совета правосудия был отобран при решающей роли международных экспертов в составе Этического совета.

«Судебно-юридическая газета» продолжает начатый 23 января опрос относительно того, удалось ли после перезагрузки СП улучшить ситуацию с доверием. Опрос завершится в 20-00 24 января, и мы подведем его итоги 27 января.

Предлагаем читателям оценить деятельность нынешнего состава Высшего совета правосудия и его руководства и ответить на следующий вопрос.

Смог ли ВСП повысить доверие к судебной власти – опрос читателей
  • Так, на 100% погоджуюся з цим твердженням
  • Ні, Вища рада правосуддя не зробила нічого для підвищення довіри
  • Дещо було зроблено, але ці кроки незначно вплинули на довіру до судів
  • Дії ВРП призвели до зниження довіри як до самої ВРП, так і до судової системи, та підірвали гарантії незалежності суддів

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ВСП

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Кто из членов Высшего совета правосудия вызывает наибольшее доверие — опрос.

Справился ли Высший совет правосудия с задачей повысить доверие к судебной власти — опрос продолжается

Смог ли Высший совет правосудия после перезагрузки повысить доверие к судебной власти — опрос.

Кабмин внес изменения о порядке рассмотрения заявлений об отсрочке от мобилизации, сроках действия отсрочки и перечне необходимых документов

«Судебно-юридическая газета» проанализировала внесенные изменения относительно полномочий ТЦК, порядка рассмотрения заявлений об отсрочке и документов, предоставляемых в ее подтверждение.

В Минобороны назвали распространенную нардепом от «Слуги народа» Романом Грищуком информацию о возможности мобилизации студентов и преподавателей во время каникул «враждебной дезинформацией, направленной на дестабилизацию государства»

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