Чи впоралася Вища рада правосуддя з завданням підвищити довіру до судової влади — опитування триває

Як відомо, новий склад Вищої ради правосуддя було відібрано за вирішальної ролі міжнародних експертів у складі Етичної ради.
«Судово-юридична газета» продовжує розпочате 23 січня опитування стосовно того, чи вдалося після перезавантаження ВРП покращити ситуацію із довірою. Опитування завершиться о 20-00 24 січня, і ми підіб’ємо його підсумки 27 січня.
Пропонуємо читачам оцінити діяльність нинішнього складу Вищої ради правосуддя і її керівництва та відповісти на наступне питання.
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