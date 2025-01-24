До кого з членів Вищої ради правосуддя найбільша довіра — опитування триває

Хто з членів Вищої ради правосуддя викликає найбільшу довіру — опитування.

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«Судово-юридична газета» продовжує опитування стосовно того, до кого з членів Вищої ради правосуддя є найбільша довіра.

Зазначимо, що ми завершимо дане опитування в 20-00 у п’ятницю, 24 січня, і підіб’ємо його підсумки зранку 27 січня.

Пропонуємо читачам, в першу чергу, суддям та представникам адвокатури і прокуратури, які брали участь чи спостерігали за роботою ВРП, відповісти на наступне питання.