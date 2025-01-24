Практика судів
  1. Публікації
  2. / Суд інфо

До кого з членів Вищої ради правосуддя найбільша довіра — опитування триває

08:05, 24 січня 2025
Хто з членів Вищої ради правосуддя викликає найбільшу довіру — опитування.
До кого з членів Вищої ради правосуддя найбільша довіра — опитування триває
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

«Судово-юридична газета» продовжує опитування стосовно того, до кого з членів Вищої ради правосуддя є найбільша довіра.

Зазначимо, що ми завершимо дане опитування в 20-00 у п’ятницю, 24 січня, і підіб’ємо його підсумки зранку 27 січня.

Пропонуємо читачам, в першу чергу, суддям та представникам адвокатури і прокуратури, які брали участь чи спостерігали за роботою ВРП, відповісти на наступне питання.

Кому з членів Вищої ради правосуддя ви найбільше довіряєте – опитування читачів
  • Юлія Бокова
  • Тетяна Бондаренко
  • Сергій Бурлаков
  • Олег Кандзюба
  • Оксана Кваша
  • Олена Ковбій
  • Алла Котелевець
  • Станіслав Кравченко
  • Дмитро Лук’янов
  • Роман Маселко
  • Олексій Мельник
  • Микола Мороз
  • Інна Плахтій
  • Ольга Попікова
  • Віталій Саліхов
  • Олександр Сасевич
  • Григорій Усик

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ВРП

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
До кого з членів Вищої ради правосуддя найбільша довіра — опитування триває

Хто з членів Вищої ради правосуддя викликає найбільшу довіру — опитування.

Чи впоралася Вища рада правосуддя з завданням підвищити довіру до судової влади — опитування триває

Чи змогла Вища рада правосуддя після перезавантаження підвищити довіру до судової влади — опитування.

Кабмін вніс зміни щодо порядку розгляду заяв про відстрочку від мобілізації, строків дії відстрочки та переліку необхідних документів

«Судово-юридична газета» проаналізувала внесені зміни стосовно повноважень ТЦК, порядку розгляду заяв про відстрочку та документів, які надаються на її підтвердження.

У Міноборони назвали поширену нардепом від «Слуги народу» Романом Грищуком інформацію стосовно можливості мобілізації студентів і викладачів під час канікул «ворожою дезінформацією, спрямованою на дестабілізацію держави»

Примітно також, що до публікації цієї інформації з боку Романа Грищука ні Міноборони, ні МОН не спромоглися хоча б якось роз'яснити досить об'ємні зміни, внесені постановою 1558 року від 31 грудня.

Міністр освіти Оксен Лісовий пообіцяв, що мобілізації студентів і викладачів під час канікул не буде, незважаючи на внесені урядом зміни

Член Комітету Верховної Ради з питань освіти Роман Грищук вважає, що змінами до постанови Кабмін запровадив ризик мобілізації студентів і викладачів під час канікул, але міністр Оксен Лісовий пообіцяв, що цього не станеться.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Шуляк
    Олена Шуляк
    голова Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування
  • Ірина Фаловська
    Ірина Фаловська
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді