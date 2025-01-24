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Батько на блокпосту сховав в автомобілі сина від ТЦК, але отримав від поліції протокол за статтею 130 — що вирішив суд

08:30, 24 січня 2025
Суд вказав, що поліцейські упереджено поставилися до громадянина та зробили все, щоб протокол за ст. 130 став реальністю.
Батько на блокпосту сховав в автомобілі сина від ТЦК, але отримав від поліції протокол за статтею 130 — що вирішив суд
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Фантасмагоричну справу довелося у грудні розглянути Валківському районному суду Харківської області.

Як зазначено у матеріалах справи про адміністративне правопорушення за ст. 130 (керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного сп’яніння або під впливом лікарських препаратів) Кодексу про адміністративні правопорушення, 8 вересня 2024 року на блокпосту в районі міста Валки Харківської області поліцейські зупинили автомобіль ВАЗ 21124, яким керував мешканець Харкова Віталій Г.

За даними поліції Віталій Г. перебував у стані алкогольного сп’яніння, однак від проходження огляду як за допомогою алкотестеру, так і у медичному закладі, він відмовився. Внаслідок такої поведінки відносно водія був складений протокол з ч. 1 ст. 130.

Однак вже в суді Віталій Г. свою провину не визнав.

Він розповів, що 8 вересня 2024 року їздив разом з 85-річною бабусею та сином на цвинтар у Харківську область. За кермом ВАЗ був його син.

Сам Віталій Г. має II групу інвалідності, тому особисто керує автомобілем не часто через проблеми зі здоров’ям. 

На зворотному шляху чоловіки побачили, що автомобільна дорога у напрямку міста Харків перекрита поліцейськими та співробітниками ТЦК та СП.

Побачивши, що до автомобіля наближається поліцейський, син Віталія Г. переліз на заднє сидіння автомобіля та заховався, тоді як Віталій Г. переліз на сусіднє місце водія, а потім вийшов з машини на зустріч поліцейському.  

Поліцейський, не дійшовши до ВАЗ, перевірив документи Віталія Г., після чого звернув увагу, що Віталій Г. перебуває у дещо збудженому стані.

Чоловік відповів, що алкоголь він не вживає через стан здоров’я, однак п’є спеціальні таблетки, які, втім, не заважають йому керувати автомобілем.

Почувши про керування автомобілем після вжиття таблеток, поліцейській повідомив, що стосовно Віталія Г. буде складено протокол за ст. 130.

Свою поведінку під час подій на блокпосту Віталій Г. пояснив суду бажанням врятувати від мобілізації сина, у якого на утриманні перебуває маленька дитина.

Дослідивши запис з поліцейської нагрудної камери, суд звернув увагу, що запис зроблений дещо дивно – на запис не потрапив автомобіль ВАЗ, не зрозуміло, хто реально керував автомобілем, при цьому поліцейський чомусь не став попереджати Віталія Г. про наслідки відмови від огляду на стан сп’яніння.

Більше того, один з поліцейських повідомив Віталію Г., що у разі, якщо він відмовиться від огляду на стан сп’яніння, йому «нічого не буде», та й взагалі його «швидко відпустять».

При цьому у матеріалах справи є в наявності направлення на огляд в лікарню з метою проведення огляду на стан сп’яніння і навіть містилися інформація, що Віталій Г. був доставлений поліцейськими у заклад охорони здоров’я. Однак в документі чомусь не було ані підпису Віталія Г., ані свідків події.  

Віталій Г. пояснив суду, що поліцейські запропонували йому поїхати в лікарню, яка знаходилася далеко, при цьому у разі згоди поїхати на огляд, йому б довелося залишити на блокпості автомобіль, де перебувала 85-річна бабуся, яка почувала себе погано, а також знаходився його син.

Відтак чоловік повідомив поліцейським, що поїхати в лікарню не може.

Після цього поліцейські склали стосовно нього протокол, забрали водійське посвідчення, видали тимчасове посвідчення водія та відпустили. Проїхавши блокпост Віталій Г. знов помінявся місцями з сином, після чого автомобілем керував вже син Віталія Г.

У зв’язку з цим, суд вказав, що на записі з поліцейської нагрудної камери не зафіксовано, що саме Віталій Г. керував автомобілем ВАЗ.

Також суд вказав, що поліцейські поводили себе упереджено та фактично підштовхували Віталія Г. до дій, які б могли мати наслідком притягнення його до адміністративної відповідальності. Ніяких роз’яснень, що відмова від огляду може призвести до втрати права на управління автомобілем, поліцейські чоловіку не надали.

«Притягненню до адміністративної відповідальності особи обов`язково повинна передувати належна та вчинена у відповідності до вимог чинного законодавства поведінка суб`єкта владних повноважень, зокрема, поліцейського, а також встановлення останнім факту вчинення особою адміністративного правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена чинним законодавством», - зазначено у рішенні суду.

У підсумку, 16 грудня Валківський райсуд Харківської області закрив провадження у справі за ч. 1 ст. 130 КУпАП у зв’язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення.

27 грудня 2024 року вказане рішення суду набрало законної сили.

Нагадаємо, що раніше «Судово-юридична газета» розповідала, як патрульні поліцейські пропонували водію або поїхати з ними до ТЦК, або отримати протокол за ст. 130 КУпАП.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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