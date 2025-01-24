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Отец на блокпосте спрятал в автомобиле сына от ТЦК, но получил от полиции протокол по статье 130 — что решил суд

08:30, 24 января 2025
Суд указал, что полицейские предвзято отнеслись к гражданину и сделали все, чтобы протокол по ст. 130 стал реальностью.
Отец на блокпосте спрятал в автомобиле сына от ТЦК, но получил от полиции протокол по статье 130 — что решил суд
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Фантасмагорическое дело пришлось рассмотреть в декабре Валковскому районному суду Харьковской области.

Как отмечено в материалах дела об административном правонарушении по ст. 130 (управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического опьянения или под влиянием лекарственных препаратов) Кодекса об административных правонарушениях, 8 сентября 2024 года на блокпосте в районе города Валки Харьковской области полицейские остановили автомобиль ВАЗ 21124, которым управлял житель Харькова Виталий Г.

По данным полиции, Виталий Г. находился в состоянии алкогольного опьянения, однако от прохождения осмотра как с помощью алкотестера, так и в медицинском учреждении он отказался. В результате такого поведения в отношении водителя был составлен протокол по ч. 1 ст. 130.

Однако уже в суде Виталий Г. свою вину не признал.

Он рассказал, что 8 сентября 2024 года ездил вместе с 85-летней бабушкой и сыном на кладбище в Харьковскую область. За рулем ВАЗ был его сын.

Сам Виталий Г. имеет II группу инвалидности, поэтому лично он управляет автомобилем не часто из-за проблем со здоровьем. 

На обратном пути мужчины увидели, что автомобильная дорога в направлении города Харьков перекрыта полицейскими и сотрудниками ТЦК и СП.

Увидев, что к автомобилю приближается полицейский, сын Виталия Г. перелез на заднее сиденье автомобиля и спрятался, тогда, как Виталий Г. сначала перелез на соседнее место водителя, а затем вышел из машины и пошел навстречу полицейскому. 

Полицейский, так и не дойдя до ВАЗ, проверил документы Виталия Г., после чего обратил внимание, что Виталий Г. находится в несколько возбужденном состоянии.

Мужчина ответил, что алкоголь он не употребляет из-за проблем со здоровьем, однако пьет специальные таблетки, которые, впрочем, не мешают ему управлять автомобилем.

Услышав об управлении автомобилем после употребления таблеток, полицейский сообщил, что в отношении Виталия Г. будет составлен протокол по ст. 130.

Свое поведение во время событий на блокпосте Виталий Г. объяснил суду желанием спасти от мобилизации сына, у которого на иждивении находится маленький ребенок.

Изучив запись с полицейской нагрудной камеры, суд обратил внимание, что запись сделана несколько странно – на запись не попал автомобиль ВАЗ, не понятно, кто реально управлял автомобилем, при этом полицейский почему-то не стал предупреждать Виталия Г. о последствиях отказа от освидетельствования на состояние опьянения.

Более того, один из полицейских сообщил Виталию Г., что в случае, если он откажется от освидетельствования на состояние опьянения, то ему «ничего не будет», да и вообще его «быстро отпустят».

При этом в материалах дела есть направление на освидетельствование в больницу с целью проведения осмотра на определение состояния опьянения и даже содержалась информация, что Виталий Г. был доставлен полицейскими в больницу. Однако в документе почему-то не было ни подписи Виталия Г., ни подписей свидетелей происшествия.

Виталий Г. объяснил суду, что полицейские предложили ему поехать в находившуюся достаточно далеко больницу, при этом в случае согласия поехать на освидетельствование, ему бы пришлось оставить на блокпосте автомобиль, где находилась 85-летняя бабушка, которая чувствовала себя плохо, а также находился его сын.

Таким образом, мужчина сказал полицейским, что поехать в больницу он не может.

После этого полицейские составили в отношении него протокол, забрали водительское удостоверение, выдали временное водительское удостоверение и отпустили. Проехав блокпост, Виталий Г. снова поменялся местами с сыном, после чего автомобилем управлял уже сын Виталия Г.

В связи с этим суд указал, что на записи с полицейской нагрудной камеры не зафиксировано, что именно Виталий Г. управлял автомобилем ВАЗ.

Также суд указал, что полицейские вели себя предвзято и фактически подталкивали Виталия Г. к действиям, которые могли повлечь привлечение его к административной ответственности. Никаких разъяснений, что отказ от освидетельствования может привести к потере права на управление автомобилем, полицейские мужчине не предоставили.

«Привлечению к административной ответственности лица обязательно должно предшествовать надлежащее в соответствии с требованиями действующего законодательства поведение субъекта властных полномочий, в частности, полицейского, а также установление последним факта совершения лицом административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена действующим законодательством», - отмечено в решении суда.

В итоге 16 декабря Валковский райсуд Харьковской области закрыл производство по делу по ч. 1 ст. 130 КоАП в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

27 декабря 2024 года указанное решение суда вступило в законную силу.

Напомним, что ранее «Судебно-юридическая газета» рассказывала, как патрульные полицейские предлагали водителю либо поехать с ними в ТЦК, либо получить протокол по ст. 130 КоАП.

Автор: Вячеслав Хрипун

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