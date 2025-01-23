Кандидат в канцлеры Германии Мерц намерен закрыть границы для нелегальных мигрантов

Фридрих Мерц сказал, что стремится впускать в страну тех, кто хочет въехать легально и может предъявить паспорт или визу.

Кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц планирует в первый день в должности ввести запрет на въезд в страну нелегальных мигрантов. Об этом сообщает n-tv.

"Если меня изберут канцлером Германии, то в первый день моего срока пребывания в должности я дам указание Министерству внутренних дел, используя полномочия федерального канцлера, постоянно контролировать государственную границу Германии со всеми государствами-соседями и отвергнуть все без исключения попытки нелегального проникновения", - сказал он.

Мерц подчеркнул, что не пойдет на компромиссы по этому вопросу с возможными коалиционными партнерами.

Также он добавил, что стремится впускать в страну тех, кто хочет въехать легально и может предъявить паспорт или визу.

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