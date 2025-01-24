Работник заболел во время прохождения испытательного срока — что с больничными

В случае заболевания во время испытательного срока страховая выплата назначается на весь период нетрудоспособности к выздоровлению либо установлению инвалидности.

Пенсионный фонд в Запорожской области рассказывает, какая ситуация с больничными в случае, если работник заболел при прохождении испытательного срока.

Указывается, что Закон Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании" дает право на страховые выплаты по страхованию в связи с временной потерей трудоспособности с наступлением страхового случая в период работы, в том числе включая время испытания.

В случае если страховой случай по временной нетрудоспособности вследствие заболевания наступил в период испытательного срока, то страховая выплата выплачивается за весь период нетрудоспособности до восстановления трудоспособности или установления инвалидности.

Первые пять дней нетрудоспособности оплачиваются работодателем (страхователем).

Для финансирования страховой выплаты начиная с шестого дня нетрудоспособности страхователь подает в Пенсионный фонд заявление-расчет, содержащее информацию о начисленной сумме выплаты. Пенсионный фонд осуществляет финансирование в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления-расчета.

То есть временная нетрудоспособность, наступившая во время испытательного срока, оплачивается.

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