Практика судов
  1. В Украине

Работник заболел во время прохождения испытательного срока — что с больничными

10:02, 24 января 2025
В случае заболевания во время испытательного срока страховая выплата назначается на весь период нетрудоспособности к выздоровлению либо установлению инвалидности.
Работник заболел во время прохождения испытательного срока — что с больничными
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пенсионный фонд в Запорожской области рассказывает, какая ситуация с больничными в случае, если работник заболел при прохождении испытательного срока.

Указывается, что Закон Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании" дает право на страховые выплаты по страхованию в связи с временной потерей трудоспособности с наступлением страхового случая в период работы, в том числе включая время испытания.

В случае если страховой случай по временной нетрудоспособности вследствие заболевания наступил в период испытательного срока, то страховая выплата выплачивается за весь период нетрудоспособности до восстановления трудоспособности или установления инвалидности.

Первые пять дней нетрудоспособности оплачиваются работодателем (страхователем).

Для финансирования страховой выплаты начиная с шестого дня нетрудоспособности страхователь подает в Пенсионный фонд заявление-расчет, содержащее информацию о начисленной сумме выплаты. Пенсионный фонд осуществляет финансирование в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления-расчета.

То есть временная нетрудоспособность, наступившая во время испытательного срока, оплачивается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Пенсионный фонд

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Ограниченно годных, которые обратятся с заявлением об отсрочке, сначала направят на медосмотр

Для ограниченно годных, которые будут обращаться в ТЦК с заявлением об отсрочке, предусмотрено исключение по направлению на медосмотр.

Отец на блокпосте спрятал в автомобиле сына от ТЦК, но получил от полиции протокол по статье 130 — что решил суд

Суд указал, что полицейские предвзято отнеслись к гражданину и сделали все, чтобы протокол по ст. 130 стал реальностью.

К кому из членов Высшего совета правосудия наибольшее доверие — опрос продолжается

Кто из членов Высшего совета правосудия вызывает наибольшее доверие — опрос.

Справился ли Высший совет правосудия с задачей повысить доверие к судебной власти — опрос продолжается

Смог ли Высший совет правосудия после перезагрузки повысить доверие к судебной власти — опрос.

Кабмин внес изменения о порядке рассмотрения заявлений об отсрочке от мобилизации, сроках действия отсрочки и перечне необходимых документов

«Судебно-юридическая газета» проанализировала внесенные изменения относительно полномочий ТЦК, порядка рассмотрения заявлений об отсрочке и документов, предоставляемых в ее подтверждение.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Шуляк
    Олена Шуляк
    голова Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування
  • Ірина Фаловська
    Ірина Фаловська
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді