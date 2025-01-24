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Працівник захворів під час проходження випробувального терміну — що з лікарняними

10:02, 24 січня 2025
У разі хвороби під час випробувального терміну страхова виплата призначається на весь період непрацездатності до одужання або встановлення інвалідності.
Працівник захворів під час проходження випробувального терміну — що з лікарняними
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Пенсійний фонд у Запорізькій області розповідає, яка ситуація з лікарняними у випадку, якщо працівник захворів під час проходження випробувального терміну. 

Вказується, що Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» дає право на страхові виплати за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності з настанням страхового випадку в період роботи, в тому числі включаючи час випробування.

У разі якщо страховий випадок із тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання настав у період випробувального терміну, то страхова виплата виплачується за весь період непрацездатності до відновлення працездатності або до встановлення інвалідності.

Перші п’ять днів непрацездатності оплачуються роботодавцем (страхувальником).

Для фінансування страхової виплати починаючи з шостого дня непрацездатності страхувальник подає до Пенсійного фонду заяву-розрахунок, яка містить інформацію про нараховану суму виплати. Пенсійний фонд здійснює фінансування протягом 3 робочих днів з дня надходження заяви-розрахунку.

Тобто тимчасова непрацездатність, що настала під час випробувального терміну, оплачується.

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Пенсійний фонд

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