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Незаконне збагачення на 20 млн грн — чоловік депутатки Кормишкіної отримав підозру

19:28, 23 січня 2025
Чоловіка депутатки підозрюють у легалізації майна, яке вона набула у незаконний спосіб, а також у недекларуванні такого майна.
Незаконне збагачення на 20 млн грн — чоловік депутатки Кормишкіної отримав підозру
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Чоловіку народної депутатки оголосили підозру у легалізації майна, яке вона набула у незаконний спосіб, а також у недекларуванні такого майна. Про це повідомляє НАБУ. 

Як писала «Судово-юридична газета писала», мова йде про депутатку Ірину Кормишкіну.

Слідство з’ясувало, що у 2021-2022 рр. депутатка набула у власність кошти на суму понад 20 млн грн, які суттєво перевищували її законні доходи. У подальшому вона передала їх у позику своєму чоловікові, який за них придбав домоволодіння на Одещині, де подружжя наразі і проживає.  

Крім того, ані депутатка , ані її чоловік у декларації за 2023 рік не зазначили дані про згаданий будинок й дві земельні ділянки, які перебували у них в користуванні.

Депутатці повідомлено про підозру у внесенні недостовірних даних до електронної декларації. 

Дії її чоловіка кваліфіковано за ч. 2 ст. 209 та ч. 2 ст. 366-2 КК України.

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НАБУ депутат

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