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Якщо впаде ціна на нафту, війна в Україні завершиться — Трамп закликав Саудівську Аравію знизити ціну

18:42, 23 січня 2025
Дональд Трамп закликав Саудівську Аравію знизити ціну на нафту.
Якщо впаде ціна на нафту, війна в Україні завершиться — Трамп закликав Саудівську Аравію знизити ціну
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Сполучені Штати добиватимуться від Саудівської Аравії та ОПЕК (Організація країн-експортерів нафти) зниження цін на нафту, у тому числі для тиску на РФ. Про це заявив президент США Дональд Трамп, виступаючи по відеозв'язку перед учасниками Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Трамп вважає, що якби ціна знизилася, то війна Росії проти України закінчилася негайно.

"Я також збираюся попросити Саудівську Аравію та ОПЕК знизити вартість нафти. Ви повинні знизити її. І, чесно кажучи, я здивований, що вони не зробили це перед виборами. Адже якби ціна знизилася, війна між Росією та Україною закінчилася б негайно", – заявив президент США.

Трамп зазначив, що робота над досягненням мирної угоди між Україною та РФ вже розпочалася.

Нагадаємо, що Трамп пригрозив Росії санкціями та митами на весь експорт до США у разі відмови від мирної угоди з Україною.

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США росія Україна Дональд Трамп війна нафта

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