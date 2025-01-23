Если упадет цена на нефть, война в Украине завершится — Трамп призвал Саудовскую Аравию снизить цену

Дональд Трамп призвал Саудовскую Аравию снизить цену на нефть.

Соединенные Штаты будут добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК (Организация стран-экспортёров нефти) снижения цен на нефть, в том числе для давления на РФ. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая по видеосвязи перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе.

Трамп считает, что если бы цена снизилась, то война России против Украины закончилась бы немедленно.

"Я также собираюсь попросить Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить стоимость нефти. Вы должны снизить ее. И, честно говоря, я удивлен, что они не сделали это перед выборами. Ведь если бы цена снизилась, война между Россией и Украиной закончилась бы немедленно", – заявил президент США.

Трамп отметил, что работа над достижением мирного соглашения между Украиной и РФ уже началась.

Напомним, что Трамп пригрозил России санкциями и пошлинами на весь экспорт в США в случае отказа от мирного соглашения с Украиной.

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