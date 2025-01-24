В Полтавской области будут судить водителя, который в состоянии опьянения сбил четырех подростков на пешеходном переходе

Уровень алкогольного опьянения водителя составил 2,5 промилле.

В Горишних Плавнях в Полтавской области будут судить водителя, который в состоянии алкогольного опьянения наехал на четырех несовершеннолетних. В результате ДТП 14-летняя девушка получила травмы. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

ДТП произошло в октябре 2024 года. Водитель автомобиля Ford Focus совершил ДТП на нерегулируемом пешеходном переходе, в результате которого 14-летняя девушка, которая вместе с друзьями переходила дорогу, получила телесные повреждения средней тяжести.

В ходе медицинского освидетельствования установлено, что уровень алкогольного опьянения водителя составил 2,5 промилле.

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