На Полтавщині судитимуть водія, який у стані сп’яніння збив чотирьох підлітків на пішохідному переході

Рівень алкогольного сп’яніння водія становив 2,5 проміле.

У Горішніх Плавнях на Полтавщині судитимуть водія, який у стані алкогольного сп'яніння наїхав на чотирьох неповнолітніх. Внаслідок ДТП 14-річна дівчина отримала травми. Про це повідомили в обласній прокуратурі.

ДТП сталася сталася у жовтні 2024 року. Водій автомобіля «Ford Focus» скоїв ДТП на нерегульованому пішохідному переході, внаслідок якої 14-річна дівчина, яка разом із друзями переходила дорогу, отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Під час медичного освідування встановлено, що рівень алкогольного сп’яніння водія становив 2,5 проміле.

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