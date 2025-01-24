Пенсия в связи с потерей кормильца — кто имеет право на выплаты

Пенсия в связи с потерей кормильца назначается нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца, находившимся на его содержании.

Фото: odessa-life.od.ua

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области разъяснило вопрос пенсии в связи с потерей кормильца.

Відповідно до статті 36 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон) пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім’ї померлого годувальника, які були на його утриманні.

Непрацездатними членами сім’ї вважаються:

чоловік/дружина, батько, мати, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли віку 65 років, або пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону;

діти (у т. ч. діти, які народилися до спливу 10 місяців з дня смерті годувальника), які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років;

діти, які навчаються за денною формою навчання, – до завершення навчання, але не довше 23 років;

діти-сироти – до 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні;

чоловік/дружина, а в разі їх відсутності – один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся годувальника незалежно від віку і працездатності, які не працюють і зайняті доглядом за дитиною годувальника до досягнення нею 8 років.

До членів сім’ї, які вважаються такими, що були на утриманні померлого годувальника, відносяться вищезазначені особи, якщо вони:

– були на повному утриманні померлого годувальника;

– одержували від померлого годувальника допомогу, що була для них постійним і основним джерелом засобів до існування.

У ПФ додали, що батьки і чоловік/дружина померлого, які не були на його утриманні, мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, якщо втратили джерело засобів до існування.

Члени сім’ї померлого годувальника, для яких його допомога була постійним і основним джерелом засобів до існування, але які й самі одержували пенсію, мають право, за бажанням, перейти на пенсію у зв’язку з втратою годувальника.

Дітям пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника.

Усиновлені діти мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника нарівні з рідними дітьми.

Пасинок і падчерка мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника нарівні з рідними дітьми, якщо вони не одержували аліментів від батьків.

Неповнолітні діти, які мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, зберігають це право і в разі їх усиновлення.

Крім того, непрацездатні члени сім’ї особи, зниклої безвісти за особливих обставин, мають право на призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника при оформленні відповідного статусу.

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