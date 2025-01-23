Незаконное обогащение на 20 млн грн — муж депутата Кормышкиной получил подозрение

Мужа депутата подозревают в легализации имущества, которое она приобрела незаконным способом, а также в недекларировании такого имущества.

Мужу народного депутата объявили подозрение в легализации имущества, которое она приобрела незаконным способом, а также в недекларировании такого имущества. Об этом сообщает НАБУ.

Как писала «Судебно-юридическая газета писала», речь идет о депутате Ирине Кормышкиной.

Следствие выяснило, что в 2021-2022 гг. депутат приобрела в собственность средства на сумму более 20 млн грн, которые существенно превышали ее законные доходы. В дальнейшем она передала их взаймы своему мужу, который за них приобрел домовладение в Одесской области, где супруги сейчас и проживают.

Кроме того, ни депутат, ни ее муж в декларации за 2023 год не указали данные об упомянутом доме и двух земельных участках, которые находились у них в пользовании.

Депутату сообщил о подозрении во внесении недостоверных данных в электронную декларацию.

Действия ее мужа квалифицированы по ч. 2 ст. 209 и ч. 2 ст. 366-2 УК Украины.

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