Кандидат у канцлери Німеччини Мерц збирається закрити кордони для нелегальних мігрантів

Фрідріх Мерц сказав, що прагне впускати в країну тих осіб, які хочуть вʼїхати легально й можуть предʼявити паспорт чи візу.

Кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц планує у перший день на посаді ввести заборону на в'їзд до країни нелегальних мігрантів. Про це повідомляє n-tv.

"Якщо мене оберуть канцлером Німеччини, то в перший день мого терміну перебування на посаді я дам вказівку Міністерству внутрішніх справ, використовуючи повноваження федерального канцлера, постійно контролювати державний кордон Німеччини з усіма державами-сусідами та відкинути всі без винятку спроби нелегального проникнення", - сказав Мерц.

Мерц підкреслив, що не піде на компроміси в цьому питанні з можливими коаліційними партнерами.

Також він додав, що прагне впускати в країну тих осіб, які хочуть вʼїхати легально й можуть предʼявити паспорт чи візу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.