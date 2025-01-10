ТЦК або стаття 130 – поліція поставила перед водієм, який після операції прийняв знеболювальне та заспокійливе, цікавий вибір

Суд не оцінив методів роботи патрульних поліцейських та звернув увагу на недбале ставлення до оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення

Олександрівський районний суд Донецької області днями розглянув дещо нетипову справу, пов’язану з керуванням автомобілем у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.

Як зазначено у матеріалах справи про адміністративне правопорушення, мешканець Донецької області Дмитро К. приблизно о 9:00 16 грудня 2024 року керував автомобілем ВАЗ – 2101 у селищі міського типу Олександрівка.

Дмитра К. зупинили патрульні поліцейські та вирішили перевірити на стан наркотичного сп’яніння.

Однак водій відмовився проїхати з поліцейськими у міську лікарню для огляду на стан наркотичного сп’яніння, внаслідок чого стосовно Дмитра К. був складений протокол за ч. 1 ст. 130 (керування транспортними засобами у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу) Кодексу про адміністративні правопорушення.

Разом з тим Дмитро К. свою провину не визнав.

В суді водій розповів, що вранці 16 грудня він їхав до лікарні на перев’язку, оскільки напередодні йому зробили операцію на руці.

В автомобілі ВАЗ окрім Дмитра К. знаходилася його вагітна дружина та трирічна дитина. Дружина Дмитра К. планувала здати у лікарні аналізи.

Коли Дмитро К. під’їхав до лікарні, одночасно з ним до будівлі лікарні під’їхали патрульні поліцейські. Тобто на дорозі поліцейські його не зупиняли.

Поліцейські перевірили документи Дмитра К., оглянули автомобіль, а потім запитали, чому у нього стомлений вигляд та що у нього з рукою. Почувши, що у нього була операція і він приїхав на перев’язку, поліцейські поцікавилися, чи вживав він алкоголь або наркотики.

«Що тебе так тіліпає?», - запитали у водія поліцейські.

Дмитро К. відповів, що на вулиці прохолодно, він замерз, бо легко одягнутий, але ані алкоголю, ані наркотичних речовин він не вживав, а прийняв лише знеболювальний препарат – новокаїн та заспокійливе.

Тоді поліцейські запросили Дмитра К. в патрульний автомобіль, де повідомили йому, що хочуть скласти стосовно нього протокол за ст. 130 КУпАП. Від Дмитра К. було потрібно лише одне - відмова на камеру він медичного огляду.

У разі, якщо Дмитро К. виконає «прохання» поліцейських, то вони його просто відпустять та не будуть вилучати автомобіль.

Однак у разі незгоди поліцейські пообіцяли доставити Дмитра К. в місцевий ТЦК та СП, «звідки він вже не повернеться».

У підсумку Дмитро К. погодився на пропозицію поліцейських, взяв участь у записі відео про відмову їхати на огляд, підписав протокол, після чого поліцейські поїхали з місця інциденту, а він з дружиною пішов до лікарні. Посвідчення водія у Дмитра К. вилучено не було.

Дослідивши позиції сторін, суд звернув увагу, що до протоколу про адміністративне правопорушення чомусь не долучений акт огляду на стан сп’яніння, хоча на нього є посилання у протоколі.

Також суд встановив, що поліцейськими не дотримано вимог п. 5. розділу II «Інструкції із застосування органами та підрозділами поліції технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засобів фото- і кінозйомки, відеозапису». Як вбачається з відеофайлу, який розміщений на СD-диску, що долучений до матеріалів справи, відеозйомка не проводилась безперервно (розрив у записах між першим та другим файлом становить майже 17 хвилин).

Також протокол про адміністративне правопорушення був складений без належної фіксації, як того вимагає п. 8 Порядку направлення водіїв для проведення огляду з метою виявлення стану сп’яніння № 1103.

А на долученому до протоколу відео поліцейський повідомив водія про ознаки наркотичного сп`яніння, зазначивши про «сповільненість та неприродну блідість», разом з тим, зазначені поліцейським ознаки спростовуються дослідженим відеозаписом, на якому у водія не тільки відсутня неприродна блідість, а його обличчя має звичайне забарвлення та легкий рум`янець.

При огляді відеозапису будь-яких ознак сповільненості рухливості ходи або мови водія, суддею виявлено не було.

Також суд зазначив, шо пояснення Дмитра К. щодо тиску на нього з боку поліцейських цілком можуть бути правдою, оскільки наявний значний розрив у записах між першим та другим файлом з поліцейської нагрудної камери, який становить майже 17 хвилин.

У підсумку, 3 січня 2025 року Олександрівський районний суд закрив провадження у справі за ст. 130 КУпАП за відсутності в діях Дмитра К. складу адміністративного правопорушення.

Автор В’ячеслав Хрипун

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