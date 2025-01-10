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ТЦК або стаття 130 – поліція поставила перед водієм, який після операції прийняв знеболювальне та заспокійливе, цікавий вибір

08:04, 10 січня 2025
Суд не оцінив методів роботи патрульних поліцейських та звернув увагу на недбале ставлення до оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення
ТЦК або стаття 130 – поліція поставила перед водієм, який після операції прийняв знеболювальне та заспокійливе, цікавий вибір
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Олександрівський районний суд Донецької області днями розглянув дещо нетипову справу, пов’язану з керуванням автомобілем у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.

Як зазначено у матеріалах справи про адміністративне правопорушення, мешканець Донецької області Дмитро К. приблизно о 9:00 16 грудня 2024 року керував автомобілем ВАЗ – 2101 у селищі міського типу Олександрівка.

Дмитра К. зупинили патрульні поліцейські та вирішили перевірити на стан наркотичного сп’яніння.

Однак водій відмовився проїхати з поліцейськими у міську лікарню для огляду на стан наркотичного сп’яніння, внаслідок чого стосовно Дмитра К. був складений протокол за ч. 1 ст. 130 (керування транспортними засобами у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу) Кодексу про адміністративні правопорушення.  

Разом з тим Дмитро К. свою провину не визнав.

В суді водій розповів, що вранці 16 грудня він їхав до лікарні на перев’язку, оскільки напередодні йому зробили операцію на руці.

В автомобілі ВАЗ окрім Дмитра К. знаходилася його вагітна дружина та трирічна дитина. Дружина Дмитра К. планувала здати у лікарні аналізи.

Коли Дмитро К. під’їхав до лікарні, одночасно з ним до будівлі лікарні під’їхали патрульні поліцейські. Тобто на дорозі поліцейські його не зупиняли.

Поліцейські перевірили документи Дмитра К., оглянули автомобіль, а потім запитали, чому у нього стомлений вигляд та що у нього з рукою. Почувши, що у нього була операція і він приїхав на перев’язку, поліцейські поцікавилися, чи вживав він алкоголь або наркотики.

«Що тебе так тіліпає?», - запитали у водія поліцейські.  

Дмитро К. відповів, що на вулиці прохолодно, він замерз, бо легко одягнутий, але ані алкоголю, ані наркотичних речовин він не вживав, а прийняв лише знеболювальний препарат – новокаїн та заспокійливе.

Тоді поліцейські запросили Дмитра К. в патрульний автомобіль, де повідомили йому, що хочуть скласти стосовно нього протокол за ст. 130 КУпАП. Від Дмитра К. було потрібно лише одне - відмова на камеру він медичного огляду.

У разі, якщо Дмитро К. виконає «прохання» поліцейських, то вони його просто відпустять та не будуть вилучати автомобіль.

Однак у разі незгоди поліцейські пообіцяли доставити Дмитра К. в місцевий ТЦК та СП, «звідки він вже не повернеться».

У підсумку Дмитро К. погодився на пропозицію поліцейських, взяв участь у записі відео про відмову їхати на огляд, підписав протокол, після чого поліцейські поїхали з місця інциденту, а він з дружиною пішов до лікарні. Посвідчення водія у Дмитра К. вилучено не було.

Дослідивши позиції сторін, суд звернув увагу, що до протоколу про адміністративне правопорушення чомусь не долучений акт огляду на стан сп’яніння, хоча на нього є посилання у протоколі.  

Також суд встановив, що поліцейськими не дотримано вимог п. 5. розділу II «Інструкції із застосування органами та підрозділами поліції технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засобів фото- і кінозйомки, відеозапису». Як вбачається з відеофайлу, який розміщений на СD-диску, що долучений до матеріалів справи, відеозйомка не проводилась безперервно (розрив у записах між першим та другим файлом становить майже 17 хвилин).

Також протокол про адміністративне правопорушення був складений без належної фіксації, як того вимагає п. 8 Порядку направлення водіїв для проведення огляду з метою виявлення стану сп’яніння № 1103.

А на долученому до протоколу відео поліцейський повідомив водія про ознаки наркотичного сп`яніння, зазначивши про «сповільненість та неприродну блідість», разом з тим, зазначені поліцейським ознаки спростовуються дослідженим відеозаписом, на якому у водія не тільки відсутня неприродна блідість, а його обличчя має звичайне забарвлення та легкий рум`янець.

При огляді відеозапису будь-яких ознак сповільненості рухливості ходи або мови водія, суддею виявлено не було.

Також суд зазначив, шо пояснення Дмитра К. щодо тиску на нього з боку поліцейських цілком можуть бути правдою, оскільки наявний значний розрив у записах між першим та другим файлом з поліцейської нагрудної камери, який становить майже 17 хвилин.

У підсумку, 3 січня 2025 року Олександрівський районний суд закрив провадження у справі за ст. 130 КУпАП за відсутності в діях Дмитра К. складу адміністративного правопорушення.

Автор В’ячеслав Хрипун

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суд судова практика ТЦК

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