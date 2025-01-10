ТЦК или статья 130 – полиция поставила перед водителем, который после операции принял обезболивающее и успокаивающее, интересный выбор

Суд не оценил методы работы патрульных полицейских и обратил внимание на небрежное отношение к оформлению материалов об административном правонарушении.

Александровский районный суд Донецкой области на днях рассмотрел несколько нетипичное дело, связанное с управлением автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Как отмечено в деле об административном правонарушении, житель Донецкой области Дмитрий К. примерно в 9:00 16 декабря 2024 года управлял автомобилем ВАЗ - 2101 в поселке городского типа Александровка.

Дмитрия К. остановили патрульные полицейские и решили проверить его на состояние наркотического опьянения.

Однако водитель отказался проехать с полицейскими в городскую больницу для осмотра на состояние наркотического опьянения, в результате чего в отношении Дмитрия К. был составлен протокол по ч. 1 ст. 130 (управление транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или под влиянием снижающих внимание лекарственных препаратов) Кодекса об административных правонарушениях.

Вместе с тем Дмитрий К. свою вину не признал.

В суде водитель рассказал, что утром 16 декабря он ехал в больницу на перевязку, поскольку накануне ему была сделана операция на руке.

В автомобиле ВАЗ, кроме Дмитрия К., находилась его беременная жена и трехлетний ребенок. Жена Дмитрия К. планировала сдать в больнице анализы.

Когда Дмитрий К. подъехал к больнице, одновременно с ним к зданию больницы подъехали патрульные полицейские. То есть на дороге полицейские его не останавливали.

Полицейские проверили документы Дмитрия К., осмотрели автомобиль, а потом спросили, почему у него усталый вид и что у него с рукой. Услышав, что у него была операция и он приехал на перевязку, полицейские поинтересовались, употреблял ли он алкоголь или наркотики.

«Что тебя так болтает?», – спросили у водителя полицейские.

Дмитрий К. ответил, что на улице прохладно, он замерз, потому что легко одет, но ни алкоголя, ни наркотических веществ он не употреблял, а принял только обезболивающий препарат – новокаин и успокоительное.

Тогда полицейские пригласили Дмитрия К. в патрульный автомобиль, где сообщили ему, что хотят составить в отношении него протокол по ст. 130 КоАП. От Дмитрия К. требовалось лишь одно – отказаться на камеру он медицинского осмотра.

В случае, если Дмитрий К. выполнит просьбу полицейских, то они его просто отпустят и не будут изымать автомобиль.

Однако в случае несогласия полицейские пообещали доставить Дмитрия К. в местный ТЦК и СП, «откуда он уже не вернется».

В итоге Дмитрий К. согласился на предложение полицейских, принял участие в записи видео об отказе ехать на освидетельствование, подписал протокол, после чего полицейские уехали с места инцидента, а он с женой пошел в больницу. Водительское удостоверение у Дмитрия К. изъято не было.

Изучив позиции сторон, суд обратил внимание, что к протоколу об административном правонарушении почему-то не добавлен акт осмотра на состояние опьянения, хотя на него есть ссылка в протоколе.

Также суд установил, что полицейскими не соблюдены требования п. 5. раздела II «Инструкции по применению органами и подразделениями полиции технических приборов и технических средств, обладающих функциями фото- и киносъемки, видеозаписи, средств фото- и киносъемки, видеозаписи». Как усматривается из видеофайла, размещенного на CD-диске, который был приобщен к материалам дела, видеосъемка не проводилась непрерывно (разрыв в записях между первым и вторым файлом составляет почти 17 минут).

Также протокол об административном правонарушении был составлен без должной фиксации, как того требует п. 8 Порядка направления водителей для проведения досмотра с целью освидетельствования на состояние опьянения № 1103.

А на приобщенном к протоколу видео, полицейский сообщил водителю о признаках у него наркотического опьянения, отметив его «замедленность и неестественную бледность», но вместе с тем указанные полицейским признаки опровергаются видеозаписью, на которой у водителя не только отсутствует неестественная бледность, но его лицо имеет обычный цвет и легкий румянец.

При осмотре видеозаписи каких-либо признаков замедленности в подвижности походки или речи водителя, судьей обнаружено не было.

Также суд отметил, что объяснения Дмитрия К. по поводу давления на него со стороны полицейских вполне могут быть правдой, поскольку имеется значительный разрыв в записях между первым и вторым файлом из полицейской нагрудной камеры, который составляет почти 17 минут.

В итоге 3 января 2025 года Александровский районный суд закрыл производство в деле по ст. 130 КоАП по причине отсутствии в действиях Дмитрия К. состава административного правонарушения.

Автор Вячеслав Хрипун

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