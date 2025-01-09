В МИД назвали заявления кандидата в президенты Польши Навроцкого в отношении Украины манипулятивными

МИД осудил «конъюнктурные рассуждения» кандидата в президенты Польши об Украине.

Фото: Associated Press

Министерство иностранных дел Украины назвало манипулятивными заявления главы Института национальной памяти Польши и кандидата в президенты Кароля Навроцкого по поводу членства в ЕС и НАТО. Заявление МИД появилось на официальном сайте дипломатического ведомства.

Там подчеркнули, что комментарии Навроцкого «узалежнюються» от решения вопросов общей истории. Потому в ведомстве отвергли эти «тенденциальные и манипулятивные утверждения».

«Такие заявления свидетельствуют, что польский политик ставит конъюнктурные соображения выше стратегических интересов безопасности собственной страны, добрососедские украинско-польские отношения, общие ценности свободы, демократии и справедливости», — считают там.

Министерство напомнило, что две страны ведут диалог, чтобы достойно почтить память украинцев в Польше и поляков в Украине. В ведомстве призвали польских политиков не использовать во внутриполитической борьбе тему «сложных страниц исторического прошлого».

«Примечательно, что заявления господина Навроцкого вызвали аплодисменты в Кремле. Стоит напомнить, что именно Россия столетиями пытается уничтожить украинское и польское государства. Москва и сейчас вкладывает колоссальные ресурсы в попытки разрушить украино-польскую дружбу и взаимопонимание. Недопустимо делать заявления, подыгрывающие этим усилиям врага», — заявил МИД.

Там подчеркнули, что Украина благодарна польскому правительству и обществу за всю помощь в противостоянии РФ. И, несмотря на заявления польского политика, Украина уже является де-факто и станет де-юре частью евроатлантического сообщества.

Напомним, 9 января оппозиционный кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий заявил, что не видит Украины в ЕС и НАТО. Он заявил, что «государство, которое не может ответить за свои преступления, не может являться частью альянсов». Вероятно, он имел в виду Украину и Волынскую трагедию.

«Сегодня я не вижу Украины ни в одной структуре. Ни в Европейском Союзе, ни в НАТО. Как президент, я скажу им, что наши усилия хотели бы, чтобы к нам относились как к партнерам с украинской стороны», — сказал он.

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