У МЗС назвали заяви кандидата в президенти Польщі Навроцького щодо України маніпулятивними

МЗС засудило «конʼюнктурні міркування» кандидата в президенти Польщі про Україну.

Фото: Associated Press

Міністерство закордонних справ України назвало маніпулятивними заяви голови Інституту національної пам’яті Польщі та кандидата у президенти Кароля Навроцького щодо членства в ЄС і НАТО. Заява МЗС з’явилася на офіційному сайті дипломатичного відомства.

Там наголосили, що коментарі Навроцького «узалежнюються» від розв'язання питань спільної історії. Тож у відомстві відкинули ці «тенденційні та маніпулятивні твердження».

«Такі заяви свідчать, що польський політик ставить конʼюнктурні міркування вище за стратегічні безпекові інтереси власної країни, добросусідські українсько-польські відносини, спільні цінності свободи, демократії та справедливості», — вважають там.

Міністерство нагадало, що дві країни ведуть діалог, щоби гідно вшанування пам’ять українців у Польщі та поляків в Україні. У відомстві закликали польських політиків не використовувати у внутрішньополітичній боротьбі тему «складних сторінок історичного минулого».

«Показово, що заяви пана Навроцького викликали аплодисменти в кремлі. Варто нагадати, що саме Росія століттями намагається знищити українську та польську держави. Москва і зараз вкладає колосальні ресурси в спроби зруйнувати українсько-польську дружбу та взаєморозуміння. Неприпустимо робити заяви, які підіграють цим зусиллям ворога», — заявило МЗС.

Там підкреслили, що Україна вдячна польському уряду та суспільству за всю допомогу в протистоянні РФ. І попри заяви польського політика, Україна вже є де-факто і стане де-юре частиною євроатлантичної спільноти.

Нагадаємо, 9 січня опозиційний кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький заявив, що не бачить Україну в ЄС і НАТО. Він заявив, що «держава, яка не може відповісти за свої злочини, не може бути частиною альянсів». Ймовірно, він мав на увазі Україну та Волинську трагедію

«Сьогодні я не бачу України в жодній структурі. Ні в Європейському Союзі, ні в НАТО. Як президент я скажу їм, що наші зусилля хотіли б, щоб до нас ставилися як до партнерів з українського боку», — сказав він.

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