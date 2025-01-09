У работодателей будет 72 часа на перебронирование работников — нардеп Федиенко

После 28 февраля руководители предприятия смогут перебронировать своих работников в течение 72 часов с помощью портала «Дія».

Фото: sluga-narodu.com

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин постановлением от 22 ноября 2024 г. №1332 установил пресекательный срок для действия предоставленных ранее отсрочек. Правительство установило, что отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленные военнообязанным решениями Министерства экономики до 1 декабря 2024 года, действуют не дольше чем до 28 февраля 2025 года.

Народный депутат и член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Александр Федиенко заявил, что Минэкономики предоставит 72 часа работодателям возобновить бронирование собственных работников, работающих на объектах критической инфраструктуры.

Федиенко указывает, что у него возникают вопросы, как будет работать вообще такой механизм и будет ли он доступен до указанной даты.

«Меня смущает механизм перебронирования. То есть, будет ли возможность это сделать до 28 февраля?», — сказал он.

Нардеп добавляет, что после 28 февраля руководители предприятия будут иметь возможность перебронировать своих работников в течение 72 часов с помощью портала Дія.

«Но тот же ТЦК имеет право мобилизовать этих военнообязанных, в случае если это будет после 28 февраля. О чем, как вы видите, написано в ответе», — указал народный депутат.

Ранее заместитель министра обороны Сергей Мельник заявлял, что законодательство не предусматривает отсрочку мер мобилизации на период оформления бронирования.

Как ранее объясняли в Минцифры, если предприятие с 1 декабря хочет забронировать нового или уже работающего специалиста — руководитель при подаче списка на бронирование на портале Дия должно декларативно подтвердить, что начисленная зарплата работника до уплаты всех налогов будет не менее 20 тыс. грн. Впрочем, теперь этот зарплатный ценз не относится к государственным и коммунальным предприятиям, а также к резидентам Дія.City.

Также постановлением 1362 Кабмин установил, что предприятия, учреждения, организации, которым отменен статус критически важных в связи с невыполнением требований по начислению зарплаты не менее 20 тысяч грн, не могут быть определены критически важными раньше чем через 6 месяцев после отмены указанного статуса.

Следует отметить, что из изменений также следует, что для резидентов Дія.City убрали зарплатный ценз в 20 тысяч грн для бронирования.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Кабмин разрешил бронировать всех священнослужителей, а религиозные организации отнес к критически важным. При этом для религиозных организаций убрали зарплатный ценз.

Также мы писали, что еще одним постановлением 1361 Кабмин установил новые критерии, по которым благотворительные организации и предприятия, обеспечивающие ВСУ, смогут получить бронирование.

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