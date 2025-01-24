К кому из членов Высшего совета правосудия наибольшее доверие — опрос продолжается

Кто из членов Высшего совета правосудия вызывает наибольшее доверие — опрос.

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«Судебно-юридическая газета» продолжает опрос относительно того, к кому из членов Высшего совета правосудия есть наибольшее доверие.

Отметим, что мы завершим данный опрос в 20:00 в пятницу, 24 января, и подведем его итоги утром 27 января.

Предлагаем читателям, в первую очередь, судьям и представителям адвокатуры и прокуратуры, участвовавшим или наблюдавшим за работой ВСП, ответить на следующий вопрос.