К кому из членов Высшего совета правосудия наибольшее доверие — опрос продолжается

«Судебно-юридическая газета» продолжает опрос относительно того, к кому из членов Высшего совета правосудия есть наибольшее доверие.
Отметим, что мы завершим данный опрос в 20:00 в пятницу, 24 января, и подведем его итоги утром 27 января.
Предлагаем читателям, в первую очередь, судьям и представителям адвокатуры и прокуратуры, участвовавшим или наблюдавшим за работой ВСП, ответить на следующий вопрос.
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