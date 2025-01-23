Обмеження потрібні, але не як у КНДР — Олександр Сирський підтримує впровадження цензури під час війни

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вважає цензуру необхідною під час війни, але не підтримує диктатуру, як у Північній Кореї.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що вважає цензуру необхідною під час війни. Про це він сказав в інтервʼю "Радіо Байрактар".

"Я не хочу запровадити таку диктатуру, як у Північній Кореї… Не ми ж перші воюємо у світі — війни відбуваються і склався певний комплекс дій, які треба обов'язково виконувати", - пояснив Сирський.

Він підкреслив, що такі дії також регулюються законом України про воєнний стан.

За його словами, цензура під час війни не спрямована на обмеження прав, а є необхідністю.

"Особливо зараз, коли інформаційний простір настільки стає доступним для всіх фактично", - додав він.

Зокрема, Сирський навів приклад операцій ЗСУ на Харківщині й Курщині, коли деталі не слід було розголошувати. Водночас він наголосив, що є чутлива інформація, яку не можна розповсюджувати, однак громадяни мають бути поінформовані про війну.

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