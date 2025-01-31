Кабмин провел заседание — какие решения приняли 31 января

Правительство утвердило бюджет Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы на 2025 год и одобрило Концепцию Государственной целевой экономической программы развития животноводства на период до 2033 года.

Кабинет Министров Украины провел заседание, в ходе которого рассмотрел ряд вопросов. Какие решения приняли, сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук:

- Схвалено проект Закону «Про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом України та Урядом Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Iрландії щодо офіційної кредитної підтримки розвитку оборонних спроможностей України». Законопроектом пропонується ратифікувати Рамкову угоду між Урядом України та Урядом Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Iрландії щодо офіційної кредитної підтримки розвитку оборонних спроможностей України, вчинену 19.07.2024 у м. Лондоні. Ратифікація Рамкової угоди дозволить започаткувати та забезпечити реалізацію спільних проектів у галузі протиповітряної оборони, утримання військової техніки в працездатному стані шляхом організації її ремонту і обслуговування в Україні.

- Затверджено, відповідно до ЗУ «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій», Порядок надання індивідуального погодження на відносини та/або зв’язки, та/або комунікації з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена. Порядком визначено процедуру надання Державною службою України з етнополітики та свободи совісті погодження на відносини та/або зв’язки, та/або комунікації з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена. Також затверджено форму заяви про надання такого погодження, перелік відомостей і додаткових документів, які додаються до заяви; підстави надання та відмови у наданні погодження. Визначено порядок моніторингу здійснення відповідних зв’язків і контактів з іноземними релігійними організаціями, діяльність яких в Україні заборонена.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 03.03.2021 № 234 «Про затвердження Порядку розроблення, освоєння та випуску нових видів продукції оборонного призначення, а також припинення випуску існуючих видів такої продукції». Зміни спрямовані на поширення дії Порядку для забезпечення сучасних цифрових підходів розробниками спеціалізованих комп’ютерних програм, які використовуються у зразках озброєння, військової і спеціальної техніки. Зокрема, у Порядку розширено термін «складова частина озброєння, військової і спеціальної техніки» шляхом включення до його складу компʼютерної програми (сукупності компʼютерних програм), що використовується для функціонування зразка. Приведено термінологію Порядку у відповідність до ЗУ «Про оборонні закупівлі».

- Внесено зміни до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (протипожежний захист), зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеях, ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою. Передбачено спрямування вищезазначеної субвенції для закладів освіти, освітній процес у яких здійснюється за очною та/або поєднанням очної та дистанційної форм здобуття освіти.

- Внесено зміни до постанов КМУ від 26.01.2015 № 18 «Про Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій» та від 17.06.2015 № 409 «Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій». Внесено зміни до Положення про Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо затвердження Плану роботи Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Державною комісією під час її засідання. Внесено зміни до Типового положення про регіональну та місцеву комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій щодо підписання протокольного рішення регіональної та місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій головуючим на засіданні Комісії. Включено до складу Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 26.09.2024 № 1117 «Про ліквідацію Державного агентства резерву», якими продовжено строк внесення на розгляд Уряду проекту рішення щодо врегулювання питання дебіторської та кредиторської заборгованості Державного агентства резерву України до шести місяців.

- Внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виробництва та трансляції програм для державних потреб, збирання, обробки та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, фінансової підтримки системи державного іномовлення України. Виключено з одержувачів бюджетних коштів державне підприємство «Центр захисту інформаційного простору України». Уточнено вимоги до проведення мистецьких конкурсів державним підприємством «Мультимедійна платформа іномовлення України».

- Внесено зміни до постанови КМУ від 26.08.2014 № 376 «Деякі питання вилучення і передачі озброєння, бойової техніки та іншого військового майна». Передбачено, що рішення про вилучення і передачу всіх видів озброєння, бойової та іншої техніки, боєприпасів, іншого окремого індивідуально визначеного (рухомого) майна приймається Міністром оборони або керівником іншого центрального органу виконавчої влади, який здійснює керівництво військовим формуванням, за згодою керівника органу, до сфери управління якого передається військове майно (що підтверджується листом-згодою на отримання), не пізніш як протягом 24 годин з моменту надходження пропозицій про передачу такого майна. Виключено положення щодо необхідності наступного інформування протягом 24 годин після оформлення акту приймання-передачі Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Міністерства фінансів, Фонду державного майна, Державної служби статистики, Кабінету Міністрів України про передачу всіх видів озброєння, бойової та іншої техніки, боєприпасів, іншого окремого індивідуально визначеного (рухомого) майна з наданням копій акта приймання-передачі такого майна.

- Викладено у новій редакції додаток «Перелік засобів, товарів (робіт, послуг), сума (вартість) благодійної допомоги для закупівлі або у вигляді яких не включається до оподатковуваного доходу платників податку на доходи фізичних осіб» до постанови КМУ від 24.02.2016 № 112 «Про затвердження переліку засобів, товарів (робіт, послуг), сума (вартість) благодійної допомоги для закупівлі або у вигляді яких не включається до оподатковуваного доходу платників податку на доходи фізичних осіб». У новій редакції Переліку не зазначаються коди, визначені в Державному класифікаторі продукції та послуг ДК 016:2010. Виключено з Переліку товари, які не можуть бути передані особам, визначеним абзацом другим підпункту «а», підпунктом «б» та абзацами другим і пʼятим підпункту «в» підпункту 165.1.54 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України.

- Затверджено Порядок проведення дозиметричної паспортизації населених пунктів, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи. Порядок визначає механізм проведення зазначеної дозиметричної паспортизації для визначення потреби в захисних заходах, спрямованих на обмеження додаткового опромінення населення.

- Затверджено, відповідно до ЗУ «Про електронні комунікації», вимоги до кваліфікації персоналу та до технічних засобів, що застосовуються суб’єктами господарювання для здійснення діяльності з виявлення дії джерел радіозавад.

- Визнано такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 27.07.1998 № 1150 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію статутів територіальних громад» у звʼязку з набранням чинності ЗУ № 3703-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо народовладдя на рівні місцевого самоврядування», яким виключено положення законодавства щодо державної реєстрації статутів територіальних громад села, селища, міста в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) обʼєднань громадян, інших громадських формувань.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 29.08.2002 № 1302 «Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади». Передбачено, що Порядок інформаційного та технічного супроводження Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади та Положення про програмний засіб для створення офіційних веб-сайтів державних органів «Конструктор веб-сайтів державних органів» затверджується Державними секретарем КМУ. Доручено Секретаріату КМУ забезпечити модернізацію, розвиток, адміністрування та функціонування Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади та програмного засобу для створення офіційних веб-сайтів державних органів «Конструктор веб-сайтів державних органів», а також розміщення в центрі обробки даних Секретаріату КМУ офіційних веб-сайтів, створених за допомогою вищезазначеного програмного засобу.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 25.04.2018 № 410 «Про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій», Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я, затвердженого постановою КМУ від 25.04.2018 № 411; постанови КМУ від 27.02.2019 № 139 «Деякі питання щодо договорів про реімбурсацію»; Порядку реімбурсації лікарських засобів та медичних виробів, затвердженого постановою КМУ від 28.07.2021 № 854. Зміни спрямовані на забезпечення надсилання пацієнтам текстових повідомлень, необхідних для здійснення їхнього медичного обслуговування, з використанням відомостей про таких пацієнтів, що містяться в електронній системі охорони здоров’я, а також використання удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, для внесення інформації та документів до електронної системи охорони здоров’я.

- Погоджено пропозицію Міністерства розвитку громад та територій стосовно реалізації протягом двох років експериментального проекту із сприяння налагодженню системної взаємодії між територіальними громадами задля зміцнення єдності та стійкості у подоланні наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України. Затверджено Порядок реалізації експериментального проекту та примірну форму меморандуму (угоди) про співробітництво територіальних громад у формі партнерства.

- Затверджено бюджет Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на 2025 рік, його дохідну та видаткову частини, розподіл за статтями витрат з метою забезпечення своєчасної та в повному обсязі виплати матеріального забезпечення та надання соціальних послуг застрахованим особам та шукачам роботи і роботодавцям, безперебійної роботи Фонду для виконання завдань і функцій, передбачених законодавством.

- Схвалено Концепцію Державної цільової економічної програми розвитку тваринництва на період до 2033 року.

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