Практика судов
  1. В Украине

Минздрав хочет обязать аптеки приоритетно предлагать клиентам самые дешевые лекарства

11:36, 31 января 2025
Аптеки планируют обязать предлагать сначала самый дешевый препарат из всего ассортимента.
Минздрав хочет обязать аптеки приоритетно предлагать клиентам самые дешевые лекарства
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство здравоохранения предлагает обязать аптеки в первую очередь предлагать покупателям самый дешевый из имеющихся препаратов. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Эдем Адаманов в эфире телемарафона.

«Предлагаем обязать аптеки иметь всегда налицо самое дешевое лекарственное средство и в первую очередь его предлагать пациенту, когда он обращается к фармацевту напрямую», — отметил он, цитирует Укринформ.

В частности, министерство предлагает определять самую низкую цену на лекарства путем индикации.

«У нас есть система электронных закупок Prozorro, в которой существует электронный каталог, по которому уже несколько лет больницы покупают лекарства, и мы видим, что больницы покупают лекарства гораздо дешевле, чем они стоят в ритейле. Поэтому мы предложили Комитету Верховной Рады рассмотреть использование электронного каталога для определения индикативной цены, например, раз в год или 2 раза в год. Аптечная сеть объявляет о процедуре запроса предложений. Все производители, поставщики предлагают свои цены на лекарственные средства», – пояснил Адаманов.

Замминистра указал, что это должно касаться как импортных лекарственных средств, так и украинских.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Министерство здравоохранения аптека

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин изменил перечень документов, подтверждающих право на отсрочку лица с инвалидностью и временно непригодных

Правительство внесло изменения в порядок призыва в отношении документов, подтверждающих право на отсрочку для лиц с инвалидностью и временно непригодных.

Правительство Британии выделило под реформу судебного управления в Украине 739 тысяч фунтов, часть из которых пошли на разработку тренингов по гендерному равенству, инклюзии и оплату экспертам

Как указано в отчете за подписью председателя Высшего совета правосудия Григория Усика, были сделаны предварительные выводы по гендерному равенству и инклюзии и начата подготовка к проведению тренингов по судейской этике.

«ДСА ничего не делает для судов» - судьи из Днепра, отремонтировавшие служебные кабинеты за свой счет, обратились в Высший совет правосудия

В ГСА говорят, что проблемы преувеличены, а некоторые судьи обеспечены даже индивидуальными туалетами.

90 млн долларов на программу добродетели чиновников в Украине – кому и на что выделило средства федеральное агентство США USAID

Денежные средства в рамках закупки на 44,73 млн долларов от программы USAID для добродетели чиновников, бенефициаром которой выступил Секретариат Кабмина, а получателями средств, в том числе, общественные организации, разрешили использовать на командировки, материалы для антикоррупционных коммуникационных кампаний, мониторинг медиа, саммиты и семинары по прозрачности, а также покупку кофеварок и ноутбуков.

Стало известно, на что Государственная судебная администрация потратила 16,6 млн долларов от федерального Агентства США по международному развитию USAID – отчеты

За 2 года ГСА Украины использовала 16,6 млн долларов из донорской программы федерального Агентства США USAID – на что пошли средства, и при чем здесь реформа юридического образования.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Мороз
    Андрій Мороз
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду
  • Наталя Стрельнікова
    Наталя Стрельнікова
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Олег Первомайський
    Олег Первомайський
    суддя Конституційного Суду України