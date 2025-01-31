Минздрав хочет обязать аптеки приоритетно предлагать клиентам самые дешевые лекарства

Аптеки планируют обязать предлагать сначала самый дешевый препарат из всего ассортимента.

Министерство здравоохранения предлагает обязать аптеки в первую очередь предлагать покупателям самый дешевый из имеющихся препаратов. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Эдем Адаманов в эфире телемарафона.

«Предлагаем обязать аптеки иметь всегда налицо самое дешевое лекарственное средство и в первую очередь его предлагать пациенту, когда он обращается к фармацевту напрямую», — отметил он, цитирует Укринформ.

В частности, министерство предлагает определять самую низкую цену на лекарства путем индикации.

«У нас есть система электронных закупок Prozorro, в которой существует электронный каталог, по которому уже несколько лет больницы покупают лекарства, и мы видим, что больницы покупают лекарства гораздо дешевле, чем они стоят в ритейле. Поэтому мы предложили Комитету Верховной Рады рассмотреть использование электронного каталога для определения индикативной цены, например, раз в год или 2 раза в год. Аптечная сеть объявляет о процедуре запроса предложений. Все производители, поставщики предлагают свои цены на лекарственные средства», – пояснил Адаманов.

Замминистра указал, что это должно касаться как импортных лекарственных средств, так и украинских.

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