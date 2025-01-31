МОЗ хоче зобов’язати аптеки пріоритетно пропонувати клієнтам найдешевші ліки

Аптеки планують зобовʼязати пропонувати спочатку найдешевший препарат з усього асортименту.

Міністерство охорони здоров’я пропонує зобов’язати аптеки в першу чергу пропонувати покупцям найдешевший препарат із наявних. Про це розповів заступник міністра охорони здоровʼя Едем Адаманов в ефірі телемарафону.

«Пропонуємо зобов'язати аптеки мати завжди в наявності найдешевший лікарський засіб і в першу чергу його пропонувати пацієнту, коли він звертається до фармацевта безпосередньо», — зазначив він, цитує Укрінформ.

Зокрема, міністерство пропонує визначати найнижчу ціну на ліки шляхом індикації.

«У нас є система електронних закупівель Prozorro, в якій існує електронний каталог, за яким вже декілька років лікарні купують ліки, і ми бачимо, що лікарні купують ліки набагато дешевше, ніж вони коштують в рітейлі. Тому ми запропонували Комітету Верховної Ради розглянути використання електронного каталогу для визначення індикативної ціни, наприклад, раз на рік або 2 рази на рік. Аптечна мережа оголошує процедуру запиту пропозицій. Всі виробники, постачальники пропонують свої ціни на лікарські засоби», - пояснив Адаманов.

Заступник міністра вказав, що це має стосуватися як імпортних лікарських засобів, так і українських.

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