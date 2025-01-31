Практика судів
  1. В Україні

МОЗ хоче зобов’язати аптеки пріоритетно пропонувати клієнтам найдешевші ліки

11:36, 31 січня 2025
Аптеки планують зобовʼязати пропонувати спочатку найдешевший препарат з усього асортименту.
МОЗ хоче зобов’язати аптеки пріоритетно пропонувати клієнтам найдешевші ліки
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство охорони здоров’я пропонує зобов’язати аптеки в першу чергу пропонувати покупцям найдешевший препарат із наявних. Про це розповів заступник міністра охорони здоровʼя Едем Адаманов в ефірі телемарафону.

«Пропонуємо зобов'язати аптеки мати завжди в наявності найдешевший лікарський засіб і в першу чергу його пропонувати пацієнту, коли він звертається до фармацевта безпосередньо», — зазначив він, цитує Укрінформ.

Зокрема, міністерство пропонує визначати найнижчу ціну на ліки шляхом індикації.

«У нас є система електронних закупівель Prozorro, в якій існує електронний каталог, за яким вже декілька років лікарні купують ліки, і ми бачимо, що лікарні купують ліки набагато дешевше, ніж вони коштують в рітейлі. Тому ми запропонували Комітету Верховної Ради розглянути використання електронного каталогу для визначення індикативної ціни, наприклад, раз на рік або 2 рази на рік. Аптечна мережа оголошує процедуру запиту пропозицій. Всі виробники, постачальники пропонують свої ціни на лікарські засоби», - пояснив Адаманов.

Заступник міністра вказав, що це має стосуватися як імпортних лікарських засобів, так і українських.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Міністерство охорони здоров'я аптека

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін змінив перелік документів, якими підтверджують право на відстрочку особи з інвалідністю і тимчасово непридатні

Уряд вніс зміни до порядку призову стосовно документів, що підтверджують право на відстрочку для осіб з інвалідністю і тимчасово непридатних

Уряд Британії виділив під реформу судового врядування в Україні 739 тисяч фунтів, частина з яких пішли на розробку тренінгів з гендерної рівності, інклюзії та оплату експертам

Як вказано у звіті за підписом голови Вищої ради правосуддя Григорія Усика, були зроблені попередні висновки щодо гендерної рівності та інклюзії і розпочато підготовку до проведення тренінгів щодо суддівської етики.

«ДСА нічого не робить для судів» — судді з Дніпра, які відремонтували службові кабінети за власний рахунок, звернулися до Вищої ради правосуддя

У ДСА кажуть, що проблеми перебільшені, а деякі судді забезпечені навіть індивідуальними вбиральнями.

90 млн доларів на програму доброчесності чиновників в Україні — кому і на що виділило кошти федеральне агентство США USAID

Кошти в рамках закупівлі на 44,73 млн доларів від програми USAID для доброчесності чиновників, бенефіціаром якої виступив Секретаріат Кабміну, а отримувачами коштів, у тому числі, громадські організації, дозволили використовувати на відрядження, матеріали для антикорупційних комунікаційних кампаній, моніторинг медіа, саміти і семінари з прозорості, а також купівлю кавоварок і ноутбуків.

Стало відомо, на що Державна судова адміністрація витратила 16,6 млн доларів від федерального Агентства США з міжнародного розвитку USAID – звіти

За 2 роки ДСА України використала 16,6 млн доларів з донорської програми федерального Агентства США USAID – на що пішли кошти, і до чого тут реформа юридичної освіти.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Мороз
    Андрій Мороз
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду
  • Наталя Стрельнікова
    Наталя Стрельнікова
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Олег Первомайський
    Олег Первомайський
    суддя Конституційного Суду України