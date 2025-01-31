Кабмін змінив перелік документів, якими підтверджують право на відстрочку особи з інвалідністю і тимчасово непридатні

Уряд вніс зміни до порядку призову стосовно документів, що підтверджують право на відстрочку для осіб з інвалідністю і тимчасово непридатних

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Кабмін вчергове вніс зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, затвердженого постановою №560.

А саме, розширено перелік документів, якими підтверджують право на відстрочку особи, визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на строк 6-12 місяців (з наступним проходженням ВЛК).

До переліку цих документів додано витяг з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи або витяг з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи, що надсилається до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, відповідних підрозділів розвідувальних органів.

Отже, підпункт 2 пункту 1 додатка 5 до Порядку проведення призову тепер буде передбачати наступний перелік документів для цієї категорії осіб для підтвердження права на відстрочку:

довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, визначеною МОЗ,

або витяг з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи або витяг з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи, що надсилається до районних (міських) ТЦК, органів СБУ, відповідних підрозділів розвідувальних органів,

або посвідчення, яке підтверджує відповідний статус,

або пенсійне посвідчення чи посвідчення, яке підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», в яких зазначено групу та причину інвалідності,

або довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики,

або постанова військово-лікарської комісії територіального центру комплектування та соціальної підтримки,

або відомості про групу інвалідності, причину інвалідності, дату встановлення інвалідності, безстроковість установлення групи інвалідності чи дату наступного переогляду, отримані із Централізованого банку даних з проблем інвалідності засобами Єдиної інформаційної системи соціальної сфери.

Відповідні зміни внесені постановою Кабміну від 28 січня 2025 р. №94 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України щодо удосконалення процесу оцінювання повсякденного функціонування особи».

Також у Порядку проведення оцінювання повсякденного функціонування особи, затвердженому постановою Кабміну від 15 листопада 2024 р. №1338 передбачається, що у разі, коли до направлення на оцінювання в разі потреби із зазначенням причини інвалідності або ступеня втрати працездатності додана копія військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів чи посвідчення про приписку до призовної дільниці відповідно до пункту 21 цього Порядку, у разі встановлення, зміни (невстановлення) відповідній особі групи інвалідності або ступеня втрати працездатності експертна команда повідомляє ТЦК відповідно до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабміну від 30 грудня 2022 р. № 1487.

За наявності технічної можливості електронні дані, на підставі яких формується витяг з рішення, передаються в порядку електронної інформаційної взаємодії до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Внесені зміни до постанови Кабміну від 15 листопада 2024 р. № 1338 «Деякі питання запровадження оцінювання повсякденного функціонування особи».

А саме, у п. 6 буде передбачено, що оцінювання осіб з числа військовослужбовців Збройних Сил та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту проводиться з метою встановлення або перегляду групи, причини, строку інвалідності та визначення відсотка втрати працездатності на підставі рішень (постанов) військово-лікарської, медичної (військово-лікарської), лікарсько-експертної комісії та документів, зазначених у пунктах 21 і 22 цього Порядку (до змін було «рішень військово-лікарської (лікарсько-експертної), медичної (військово-лікарської) комісії»).

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін вніс зміни, відповідно до яких Військовозобов’язаний може не з’являтися за повісткою на проходження медогляду, якщо сам у строк подав електронний запит на проходження ВЛК.

Також ми писали, що автоматично оформлена через Резерв+ відстрочка буде автоматично скасована у разі виявлення відсутності на неї права під час цифрової взаємодії.

Крім того, «Судово-юридична газета», аналізувала зміни щодо порядку розгляду заяв про відстрочку від мобілізації, строків дії відстрочки та переліку необхідних документів, внесені постановою 1558 від 31 грудня.

Автор: Наталя Мамченко

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