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В Резерв+ запустили генерацію електронних направлень на ВЛК

12:30, 31 січня 2025
З 31 січня українці можуть створювати направлення на ВЛК у застосунку Резерв+.
В Резерв+ запустили генерацію електронних направлень на ВЛК
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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Кабмін запровадив електронне направлення на ВЛК через Резерв+. Направлення буде формуватися в електронному виді через Реєстр «Оберіг».

31 січня заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко повідомила, що з сьогоднішнього дня українці зможуть створювати направлення на ВЛК у Резерв+.

«Сьогодні ми запускаємо в Резерв+ зручну генерацію електронних направлень до ВЛК.

Більше ніхто не зможе сказати «у нас обід», «приходьте через 2 тижні», або «встаньте в чергу», - заявила вона.

Також «Судово-юридична газета» повідомляла, що Верховна Рада прийняла законопроект 12066 про цифрову ВЛК, який дозволить автоматично передавати дані медичних оглядів про придатність до військової служби до Реєстру військовозобов’язаних «Оберіг».

Так, у статті 24-2 Основ законодавства про охорону здоров’я після вступу в силу закону буде передбачено виключення із нині діючої заборони передачі медичних даних про пацієнтів. Медичні дані зможуть передавати до Реєстру військовозобов’язаних.

Додамо, Кабмін змінив перелік документів, якими підтверджують право на відстрочку особи з інвалідністю і тимчасово непридатні.

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ВЛК Резерв+

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