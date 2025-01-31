Уряд затвердив нові критерії направлення на проведення оцінювання повсякденного функціонування особи

Встановлено нові критерії, коли особа направляється лікуючим лікарем або головою військово-лікарської, медичної (військово-лікарської), лікарсько-експертної комісії на огляд до експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи.

Кабмін затвердив нові Критерії направлення на проведення оцінювання повсякденного функціонування особи. Відповідні зміни внесені постановою від 28 січня №94 до попередньої редакції постанови №1338, яку уряд приймав у листопаді 2024 року після змін у процедурі встановлення статусу інвалідності.

Відповідно до нових критеріїв особа направляється лікуючим лікарем або головою військово-лікарської, медичної (військово-лікарської), лікарсько-експертної комісії на огляд до експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (далі — експертна команда) для проведення оцінювання її повсякденного функціонування в таких випадках:

1) настання строку повторного огляду, встановленого медико-соціальною експертною комісією, або повторного оцінювання, встановленого експертною командою, або необхідність встановлення інвалідності по досягненню дитиною з інвалідністю повноліття (направлення на проведення оцінювання здійснюється не раніше 2 місяців до досягнення дитиною з інвалідністю повноліття);

2) наявність в пацієнта стійкого або необоротного характеру захворювання (хвороба триває не менше 12 місяців або очікується, що вона триватиме щонайменше 12 місяців або призведе до передчасної смерті особи, а також шанси на значне покращення стану навіть за умов застосування найкращого доступного лікування є мінімальними);

3) тимчасова непрацездатність триває безперервно протягом 120 календарних днів з дня її початку, що підтверджено медичними висновками про тимчасову непрацездатність та/або листками непрацездатності у паперовій формі. У такому випадку направлення на оцінювання здійснюється до завершення періоду, визначеного цим підпунктом;

4) тимчасова непрацездатність, що спричинена одним і таким самим захворюванням або станом, тривала з перервами, але загалом протягом 150 календарних днів протягом року, що підтверджено медичними висновками про тимчасову непрацездатність та/або листками непрацездатності у паперовій формі. У такому випадку направлення на оцінювання здійснюється до завершення періоду, визначеного цим підпунктом;

5) захворювання на туберкульоз. У такому випадку направлення на оцінювання здійснюється через 10 місяців з дня настання непрацездатності незалежно від безперервності;

6) проведення пацієнту однієї або кількох медичних інтервенцій відповідно до кодів згідно з національним класифікатором НК 026:2021 “Класифікатор медичних інтервенцій”, відомості про що містяться в електронній системі охорони здоров’я, чи встановлення одного або кількох діагнозів відповідно до кодів згідно з національним класифікатором НК 025:2021 «Класифікатор хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я», відомості про що містяться в електронній системі охорони здоров’я;

7) необхідність встановлення ступеня втрати професійної працездатності.

У разі направлення на оцінювання в медичній документації повинно бути зафіксоване стійке обмеження життєдіяльності — особа має помірний (1 ступінь), виражений (2 ступінь) або значний (3 ступінь) ступінь обмеження здатності до самообслуговування, пересування, орієнтації, контролю за своєю поведінкою, спілкування, навчання, провадження трудової діяльності.

Також у новій редакції викладено Додаток 1 до критеріїв направлення на проведення оцінювання повсякденного функціонування особи (в редакції постанови Кабміну від 28 січня 2025 р. №94), а саме у новій редакції тепер перелік медичних інтервенцій, проведення яких є підставою для направлення на оцінювання повсякденного функціонування особи.

Нижче наводимо саму постанову від 28 січня №94.

Автор: Наталя Мамченко

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