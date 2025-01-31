Закупив авто по завищеній вартості — у Києві судитимуть директора комунального підприємства

Через дії посадовця столичному бюджету було завдано збитків на близько 150 тисяч гривень.

У Києві перед судом постане директор комунального підприємства Подільської РДА, якого підозрюють у розтраті бюджетних коштів. У 2021 році він закупив п’ять легкових автомобілів по завищеній вартості. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Установою, через систему публічних закупівель, було оголошено тендер на придбання п’яти легкових автомобілів марки «Ravon R4». Між директором фірми-переможця та очільник КП укладено договір і за придбані транспортні засоби з бюджету сплачено 1 750 000 гривень.

«Втім, відповідно до результатів проведених експертиз, вартість автомобілів, завищено, внаслідок чого бюджету завдано збитків на близько 150 тисяч гривень» - заявили у поліції.

Слідчі повідомили порушнику про підозру. Наразі обвинувальний акт щодо вчинення кримінального порушення скеровано до суду.

Посадовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.