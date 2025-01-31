Практика судів
  1. В Україні

Закупив авто по завищеній вартості — у Києві судитимуть директора комунального підприємства

14:17, 31 січня 2025
Через дії посадовця столичному бюджету було завдано збитків на близько 150 тисяч гривень.
Закупив авто по завищеній вартості — у Києві судитимуть директора комунального підприємства
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві перед судом постане директор комунального підприємства Подільської РДА, якого підозрюють у розтраті бюджетних коштів. У 2021 році він закупив п’ять легкових автомобілів по завищеній вартості. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Установою, через систему публічних закупівель, було оголошено тендер на придбання п’яти легкових автомобілів марки «Ravon R4». Між директором фірми-переможця та очільник КП укладено договір і за придбані транспортні засоби з бюджету сплачено 1 750 000 гривень.

«Втім, відповідно до результатів проведених експертиз, вартість автомобілів, завищено, внаслідок чого бюджету завдано збитків на близько 150 тисяч гривень» - заявили у поліції.

Слідчі повідомили порушнику про підозру. Наразі обвинувальний акт щодо вчинення кримінального порушення скеровано до суду.

Посадовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Національна поліція

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Співбесіди з кандидатами на посади суддів апеляційних судів розпочнуться у травні — ВККС

Для ефективного проведення співбесід ВККС попросила міжнародних партнерів підтримати як Комісію, так і Громадську раду доброчесності.

Уряд затвердив нові критерії направлення на проведення оцінювання повсякденного функціонування особи

Встановлено нові критерії, коли особа направляється лікуючим лікарем або головою військово-лікарської, медичної (військово-лікарської), лікарсько-експертної комісії на огляд до експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи.

Кабмін змінив перелік документів, якими підтверджують право на відстрочку особи з інвалідністю і тимчасово непридатні

Уряд вніс зміни до порядку призову стосовно документів, що підтверджують право на відстрочку для осіб з інвалідністю і тимчасово непридатних

Уряд Британії виділив під реформу судового врядування в Україні 739 тисяч фунтів, частина з яких пішли на розробку тренінгів з гендерної рівності, інклюзії та оплату експертам

Як вказано у звіті за підписом голови Вищої ради правосуддя Григорія Усика, були зроблені попередні висновки щодо гендерної рівності та інклюзії і розпочато підготовку до проведення тренінгів щодо суддівської етики.

«ДСА нічого не робить для судів» — судді з Дніпра, які відремонтували службові кабінети за власний рахунок, звернулися до Вищої ради правосуддя

У ДСА кажуть, що проблеми перебільшені, а деякі судді забезпечені навіть індивідуальними вбиральнями.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Мороз
    Андрій Мороз
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду
  • Наталя Стрельнікова
    Наталя Стрельнікова
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Олег Первомайський
    Олег Первомайський
    суддя Конституційного Суду України